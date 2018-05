Mister Sparkasse hört heute auf

Michael Rosa hört auf. Nach 40 Jahren bei der Kreissparkasse in Tuttlingen geht er am heutigen Montag in den wohlverdienten Ruhestand. In dieser Zeit war er zunächst Leiter Personal, dann Leiter des Passivsekretariats und schließlich Direktor für die Privat- und Vermögenskunden im Marktbereich Tuttlingen der Kreissparkasse. Dabei fing seine Karriere bei dem Geldinstitut eigentlich mit einem Fauxpas an.

So wollte Michael Rosa ursprünglich Verwaltungswissenschaften an der Universität in Konstanz studieren. Doch seine Bewerbung für einen Studienplatz kam bei der Hochschule zu spät an. Der Grund: Rosa ging seinerzeit mit der Bundeswehr auf Manöver und der Brief blieb daher zu lange liegen. Die Bewerbungsfrist war verstrichen, als der Brief in Konstanz ankam. „Da war es an der Zeit zu überlegen, was ich machen soll“, erinnert sich Rosa. Sein Vater brachte ihn auf die Idee, ein einjähriges Praktikum bei der Kreissparkasse in Tuttlingen zu machen. Und das tat er dann auch in den verschiedenen Bereichen des Geldinstituts.

Der damalige Ausbildungsleiter, Julius Fuchs, habe ihn gefragt, ob er nicht bleiben wolle. Prinzipiell ja, aber: „Ich wollte studieren“, sagt Rosa. Und so ging er im Jahr 1976 an die Uni, hielt aber den Kontakt, so dass er bei der Kreissparkasse sein Praxissemester absolvierte und nach dem Abschluss des Studiums im Jahr 1981 anheuerte.

Und das sollte sich nicht nur beruflich, sondern auch privat auszahlen: „Hier habe ich vor 42 Jahren meine Frau Ilse kennengelernt“, sagt Rosa. Der Ehe sind inzwischen zwei Söhne „und zweieinhalb Enkel“ entsprungen. Sprich: Das dritte Enkelkind erblickt bald das Licht der Welt. Überhaupt habe er sich bei der Sparkasse wie in einer Familie aufgehoben gefühlt.

Aufstieg ohne Bankausbildung

Nach dem Studium übernahm Rosa bei der Kreissparkasse als Personalleiter zeitnah Führungsverantwortung: „Das war mit 28 Jahren nicht so schlecht“, sagt er. In dieser Zeit habe er einige Dinge erneuert, etwa bei der elektronischen Datenverarbeitung. Schließlich gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine sparkassenweite EDV. Auch bei der Verkaufsförderung und im Marketing erfand Rosa die Kreissparkasse neu.

Das hatte Folgen: 1986 wurde Michael Rosa parallel zum Leiter des Passivsekretariats benannt. Damit befasste er sich fortan vor allem mit der Strukturierung der Kunden und deren Anlagen. Und das, „obwohl ich keine richtige Bankausbildung habe“. 1990 gab Rosa, als er auch Leiter des Privatkundenmarkts geworden war, die Personalarbeit ab.

So ging es für ihn bis zum Jahr 2005 weiter. Dann wurde er Direktor des neu organisierten Privatkundenbereichs. Sein Stellvertreter wurde Stephan Bacher, der ihn zum 1. Juni als Direktor beerben wird (siehe Kasten). Ab 2008 konzentrierte sich Rosa bis zum heutigen Tag vor allem auf Wertpapieranlagen und die Führung und Motivation seiner Mitarbeiter. Lothar Broda, der Anfang des Jahres als Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand gegangen ist, bezeichnete Rosa als das Gesicht der Kreissparkasse in Tuttlingen.

„Natürlich hat es auch Zeiten gegeben, in der ich mir die Frage gestellt habe, ob ich nicht noch etwas anderes machen möchte“, gesteht Rosa im Gespräch mit unserer Zeitung. So hat er sich einmal für einen Vorstandsposten bei seiner Kreissparkasse beworben: „Andere waren zu dem Zeitpunkt qualifizierter, das muss ich akzeptieren.“ Doch am Ende war ihm die Familie zu wichtig, sodass er zwar weitere interessante Angebote gehabt habe, er aber doch in Tuttlingen geblieben ist.

Sein Fokus richtete sich neben dem Beruf aufs Ehrenamt. Als seine Söhne noch jünger waren, war er etwa als Elternbeiratsvorsitzender in der Schule tätig: Das Ehrenamt war auf Dinge fokussiert, „die die Kinder beschäftigt haben“. Zudem war er auch im Beirat des Gewerbe- und Handelsvereins, den er später über viele Jahre führen sollte.

Ein Motto von Michael Rosa lautet: „Wer nicht handelt, der wird behandelt.“ Von daher war es für ihn selbstverständlich, sich in der Gesellschaft, etwa im Vorstand der Volkshochschule oder bei Viva la Musica, zu engagieren.

Auf Ruhestand gut vorbereitet

Und jetzt? Michael Rosa fühlt sich auf den Ruhestand gut vorbereitet. Der Stadt Tuttlingen werde er jedenfalls erhalten bleiben. Schon bald wird er sich mit seiner Frau aufs Rad setzen und bis nach Wien fahren. „Damit beginnt der Selbstbestimmungsteil meines Lebens“, sagt Rosa. Nun habe er Zeit für Dinge, die er mitunter auf die lange Bank geschoben hat. Und da sind ja auch noch die zweieinhalb Enkel, die bald drei sein werden.