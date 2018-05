Ministerin übergibt hohe Fördersumme

Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, hat am Dienstag den Förderbescheid für die Ortsentwicklung von Möhringen im Tuttlinger Rathaus übergeben. Dieser hat ein Volumen von 1,1 Millionen Euro. Das Geld kommt vom Land, das aber auch Bundesmittel damit weiterleitet.

Das Ziel ist es, mit einem Ortsentwicklungskonzept den Tuttlinger Ortsteil Möhringen zukunftsfähig zu machen. So stehen etwa ältere Gebäude leer oder sind untergenutzt. Zudem liegen in dem Sanierungsgebiet „Möhringen Ortsmitte“ zahlreiche städtebauliche Mängel und Missstände vor. Dem Förderbescheid vorangegangen ist ein umfangreicher Prozess, auch mit Bürgerbeteiligung.

Für die Sanierung rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 1,833 Millionen Euro, von denen 60 Prozent von Bund und Land übernommen werden. Mit dem Geld sollen vor allem private Eigentümer bei ihren Modernisierungsvorhaben unterstützt werden.

Hoffmeister-Kraut betonte, dass die 1,1 Millionen Euro für sie „eine sehr, sehr hohe Summe sind“. Damit könne man viel bewegen, um die Ortsmitte von Möhringen zu verschönern. Der Bescheid sei bereits am 16. Mai zugestellt worden – vorbehaltlich der Zustimmung zum Bundeshaushalt durch den Bundestag: „Wir gehen aber davon aus, dass der Etat verabschiedet wird“, sagte die Ministerin. Sie erinnerte daran, dass die Städtebauförderung einen achtfachen Investitionsschub bringe. Sprich: Für einen Euro aus der Förderung werden acht Euro zusätzlich ausgegeben.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck erinnerte daran, dass das Sanierungskonzept für Möhringen an die Erweiterung des Gewerbegebiets Gänsäcker geknüpft worden sei.

„Das ist eine runde Sache, jetzt können wir loslegen“, meinte er und übergab an Hoffmeister-Kraut auch noch die Bewerbungsmappe für die Landesgartenschau. Schließlich wird darüber in diesem Sommer auch auf Ministerebene entschieden.

Der Gemeinderat soll, so ist jedenfalls der von Beck ausgegebene Fahrplan, in seiner Sitzung am Montag, 18. Juni, die förmliche Sanierungssatzung sowie die konkreten Förderrichtlinien beschließen.

Bereits einen Tag später soll es um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung im Foyer der Anton-Braun-Schule in Möhringen geben. Dann geht es um den weiteren Verlauf und die daraus resultierende Möglickeiten für die neue Ortsmitte.