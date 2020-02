Mike Mayer und Annika Vogt holen jeweils vier Titel

Elf Schwimmer der TG Tuttlingen haben in Villingen um die Südwürttembergischen Meistertitel gekämpft. Dabei gingen insgesamt neun Meistertitel an die Tuttlinger: Mike Mayer siegte im Jahrgang 2007 über 100 und 200 Meter Freistil sowie über 100 und 200 Meter Lagen. Sein tolles Ergebnis komplettierte er noch mit vier Silbermedaillen und war damit erfolgreichster TG-Schwimmer an diesem Wochenende.

Vierfache Südwürttembergische Meisterin wurde auch Annika Vogt. Im Jahrgang 2004 war sie die schnellste Schwimmerin über 50, 100 und 200 Meter Rücken sowie über 100 Meter Lagen. Auch sie erreichte als Zweite über 50 und 100 Meter Freistil zwei weitere Podestpätze. Den Titel über 50 Meter Rücken im Jahrgang 2004 sicherte sich in 37,88 Sekunden Johannes Storz.

Aber auch die anderen Teilnehmer der TG Tuttlingen konnten mindestens eine Medaille mit nach Hause nehmen. Vivien L’hoest, die mit zwölf Starts das größte Pensum absolvierte, wurde mit einer Silber- und vier Bronzemedaillen belohnt. Über eine Silber- und zwei Bronzemedaillen durfte sich Linus Diesch freuen, während Nils Vogler und Marcello Krahforst jeweils einmal Silber und einmal Bronze gewannen.

Der jüngste TG-Starter, der achtjährige Jona Vogt, erreichte dreimal den dritten Rang, Mira Gollwitzer zweimal und Davide Petrella und Gerrit Siglinger je einmal.

Zahlreiche persönliche Bestzeiten machen deutlich, dass das TG-Team gut auf die Meisterschaften vorbereitet war. Drei Schwimmern gelang es bei diesem Wettkampf auch, die Schallmauer von 30 Sekunden über 50 Meter erstmals zu durchbrechen. Während Linus Diesch (29,12 Sekunden) und Gerrit Siglinger (29,89) dies über 50 Meter Freistil gelang, unterbot Marcello Krahforst in 29,94 über 50 Meter Schmetterling erstmals die 30-Sekunden-Marke.

Die TG-Schwimmer wurden auch in verschiedenen Staffeln der SG Schwarzwald-Baar-Heuberg eingesetzt. Dabei holte sich Marcello Krahforst noch einen Titel. Vizemeister in den Staffelwettbewerben wurden Gerrit Siglinger, Johannes Storz, Linus Diesch, Mike Mayer, Annika Vogt und Vivien L’hoest.

Die Einzelergebnisse der TG-Schwimmer im Überblick:

Davide Petrella (Jahrgang 08): 6. 100 m Rücken 1.36,66; 4. 50 m Brust 0.46,94; 8. 50 m Freistil 0.39,97; 3. 100 m Brust. - Gerrit Siglinger (04): 5. 200 m Brust 3.11,77; 3. 50 m Brust 0.39,53; 4. 50 m Freistil 0.29,89. - Johannes Storz (04): 4. 100 m Brust 1.26,88; 1. 50 m Rücken 0.37,88; 5. 100 m Lagen 1,29,95. - Jona Vogt (11): 3. 100 m Freistil 1.58,91; 3. 100 m Brust 2.28,91; 3. 50 m Rücken 1.02,94. - Linus Diesch (05): 3. 200 m Brust 2.56,97; 2. 50 m Brust 0.36,72; 5. 50 m Freistil 0.29,12; 5. 100 m Freistil 1.06,10; 3. 100 m Brust 1.21,46; 5. 100 m Lagen 1.14,81. - Marcello Krahforst (01): 4. 100 m Freistil 1.02,13; 2. 50 m Rücken 0.32,03; 3.50 m Schmetterling 0.29,94; 5. 100 m Lagen 1.13,28. - Mike Mayer (07): 2. 100 m Rücken 1.21,16; 1. 200 m Freistil 2.35,78; 1. 200 m Lagen 3.01,03; 2. 50 m Freistil 0.32,43: 2. 100 m Freistil 1.11,61; 1. 200 m Rücken 2.56,48; 1. 50 m Rücken0.38,62; 2.100 m Lagen 1.24,34. - Nils Vogler (09) 3. 100 m Freistil 1.25,16; 50 m Schmetterling 0.46,56; 2. 100 m Lagen 1.41,59. - Annika Vogt (04) 1. 100 m Rücken 1.22,25; 2. 100 m Schmetterling 1.20,22; 2. 50 m Freistil 0.31,38; 2. 100 m Freistil 1.10,13; 1. 200 m Rücken 3.00,91; 1. 50 m Rücken 0.36,40; 1. 100 m Lagen 1.19,41. - Mira Gollwitzer (08): 3. 100 m Lagen 1.32,97; 3. 50 m Schmetterling 0.43,12; 5. 100 m Brust 1.45,88; 7. 100 m Freistil 1.19,75. - Vivien L’hoest (06): 2. 100 m Rücken 1.20,78; 4. 200 m Lagen 2.54,67; 3. 50 m Brust 0.41,68; 3. 50 m Freistil 0.31,59; 4. 100 m Freistil 1.09,10; 3. 100 m Brust 1.31,51; 3. 50 m Rücken 0.36,76; 5.100 m Lagen 1.21,47.