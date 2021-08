Aynur Karlikli kämpft um Gleichberechtigung, Modernisierung und um einen Platz im Bundestag

Zur Person

Geboren 1964 in Ankara, zog Aynur Karlikli als Kind von Gastarbeitern mit den Eltern 1971 aus der Türkei nach Deutschland. Die Familie lebte zunächst in der Nähe von Nagold, später in Dormagen, anschließend in Eutingen im Gäu. Seit 1981 wohnt die jetzt 57-Jährige wieder in Stuttgart.

Nach dem Hauptschulabschluss besuchte Karlikli die zweijährige Berufsfachschule und legte die Mittlere Reife ab. Sie machte eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei einer Baufirma. Etwa 30 Jahre lang (bis 2020) war sie bei den Technischen Werken Stuttgart angestellt, die nach mehreren Fusionen in die EnBW überging. Im September beginnt Karlikli als Sachbearbeiterin im Bereich Kultur. In der Zwischenzeit nahm sie sich eine berufliche Auszeit.

Karlikli ist seit 2015 Mitglied bei Die Linke. Sie ist Teil des Landesvorstands und der Landesarbeitsgemeinschaften Frieden und Frauen. Mehrere Jahre lang nahm im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer Stuttgart mündliche Prüfungen für Kaufleute ab. Als Ersatzschöffin unterstützt Aynur Karlikli seit einigen Jahren das Jugendgericht Stuttgart. Zudem engagiert sich die Wahl-Stuttgarterin in der Gewerkschaft Verdi, seit ihrer Ausbildung sei sie Gewerkschaftsmitglied, wie sie sagt. Im Betrieb war sie Vertrauensfrau und Ersatz-Betriebsrätin. Sie ist Lesepatin beim Verein „Leseohren“ und engagiert sich bei „DaMigra“, dem Dachverband der in Deutschland für eingewanderte Migrantinnen. Seit Frühjahr ist sie Migrationsbeauftragte ihrer Partei. Die Mittfünfzigerin ist seit 2020 im Bezirksbeirat Nord in Stuttgart Bezirksbeirätin nd war zuvor jahrelang Stellvertretende Bezirksbeirätin.

Sie bezeichnet sich als „glücklich geschieden“, seit 22 Jahren ist sie getrennt. Karlikli hat ihre heute 28 Jahre alte Zwillingssöhne quasi alleine großgezogen. Beide studieren beziehungsweise haben das Studium bereits abgeschlossen. „Ich bin stolz auf sie und sehr zufrieden mit den beiden.“ (sz)