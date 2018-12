Michelle Burger ist eine der besten Nachwuchshandwerkerinnen Deutschlands

Im Februar hat Michelle Burger bei Karl Storz ihre Ausbildung zur Chirurgiemechanikerin abgeschlossen – als eine der besten Nachwuchshandwerkerinnen Deutschlands. Als erste weibliche Auszubildende von Karl Storz hat sie es beim Leistungswettbewerb der Handwerkskammer an die Spitze geschafft. Auf Kammerebene, Landesebene und schließlich auf Bundesebene bewies sie ihr Können. Linda Egger hat sich mit ihr über ihren Erfolg unterhalten.

Sie sind die erste weibliche Auszubildende von Karl Storz, die den Bundessieg erreichthat. Was bedeutet das für Sie?

Das ist für mich natürlich eine große Ehre, dass ich die Erste bin. Dass ich gewonnen habe, habe ich perEmail erfahren, da habe ich mich riesig gefreut. Ich hatte bei der Prüfung nicht damit gerechnet.

Wie lief der Wettbewerb genau ab?

Das war gleichzeitig meine Gesellenprüfung, mein Gesellenstück wurde bewertet. Für mich war das erstmal überhaupt kein Wettbewerb, ich wollte einfach meine Gesellenprüfung so gut wie möglich abschließen, weil das natürlich für meine Zukunft entscheidend ist. Dass ich dann noch den Wettbewerb gewonnen habe, kam eher zusätzlich oben drauf.

Warum haben Sie sich für das Chirurgiehandwerk entschieden?

Handwerk war schon als Kind mein Ding, meine Schwester hat sich als Werkzeugmechanikerin beworben und so bin ich darauf gekommen. Dann hatte ich eine Knie-OP und es blieb eine Riesen-Narbe. Da habe ich mich über Endoskopie informiert und wusste, dass es eigentlich auch ohne eine so große Narbe geht. So bin ich dann auf den Beruf gekommen und habe mich beworben, das war eine Punktlandung für mich.