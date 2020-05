Anders als gewohnt ist die Möhringer Ortschaftsratssitzung am Dienstag verlaufen: Sie fand im Naturfreundehaus in Möhringen statt, mit dem geforderten Mindestabstand und mit Mundschutz. Ortschaftsrat Michael Seiberlich wurde dabei verabschiedet, der am 20. April 1975 in den Rat gewählt wurde. Da er am 20. April seinen Rücktritt einreichte war er damit auf den Tag genau 45 Jahre im Möhringer Ortschaftsrat aktiv.

Seiberlich wird weiterhin seine beiden anderen politischen Ämter als Gemeinderat in Tuttlingen und als Kreisrat behalten und damit auch weiterhin den Sitzungen des Möhringer Ortschaftsrates beiwohnen. Dann aber ohne Stimmrecht. Als Gründe, die Seiberlich zu seinem Entschluss brachten, aus dem Ortschaftsrat auszuscheiden, waren einerseits, dass die Älteren Platz machen sollten, wenn es jüngere Personen geben würde, die bereit seien, sich politisch zu engagieren. Zudem ist er der Ansicht, dass das Gremium die Wählerschaft abbilden sollte, was es aber seit den letzten Wahlen nicht mehr tun würde.

Michael Seiberlich habe sich zahllose Verdienste um Möhringen erworben, so Möhringens Ortsvorsteher Günther Dreher. Diese reichten von der Einrichtung eines Heimatmuseums bis hin zur Nachtwächterei. Sechsmal war Michael Seiberlich, wie er selbst in seinem Dankeswort ausführte, Stimmenkönig bei den Wahlen. Insgesamt 20 Jahre lang bekleidete er das Amt des Möhringer Ortsvorstehers (1989 bis 2009), davor war er bereits stellvertretender Ortsvorsteher. Seiberlich bedankte sich vor allem bei den Wählern, die ihm immer ihre Stimmen gegeben hätten, aber auch bei den einzelnen Gremien, in denen es immer eine gute und gedeihliche Zusammenarbeit gegeben habe. Eine Demokratie müsse es aushalten, dass es unterschiedlichen Ansichten gibt, so seine Aussage.

Seitens der Ortsverwaltung erhielt der scheidende Möhringer Ortschaftsrat Michael Seiberlich nach 45 Jahren ein Unikat mit dem Möhringer Rathaus darauf. Von der SPD-Fraktion überreichte Susi Hein einen Vesperteller. Wichtig sei es immer gewesen, so Susi Hein, dass es immer eine gute Streitkultur zwischen den einzelnen Fraktionen gegeben habe. Anschließend wurde der 23-jährige Marius Manger als Nachrücker zum neuen Möhringer Ortschaftsrat verpflichtet, allerdings gemäß den derzeitigen Vorschriften ohne Handschlag. Er ist auch in der Jungen Union tätig.

Der Ausschuss Ortsentwicklung, der aufgrund der derzeitigen Situation seine Arbeit unterbrechen musste, wird seine Arbeit möglichst bald wieder aufnehmen, so Möhringens Ortsvorsteher Günther Dreher. Derzeit sei das Rathaus noch geschlossen, aber gemäß den neuesten Informationen soll es ab 15. Juni wieder geöffnet sein. Die Nachtwächterei sei bis Ende Juni abgesagt. Wie es dann weitergehe, wisse man derzeit noch nicht, so Dreher.