Michael Schnee hört in Frittlingen auf

Nach sechs Jahren hat Michael Schnee angekündigt, im Sommer als Spielertrainer der ersten Fußball-Mannschaft des FC Frittlingen aufzuhören. Der ehemalige Landesliga-Akteur des SV Zimmern kann auf eine erfolgreiche Tätigkeit beim Dritten der Kreisliga A zurückblicken. Der 38-Jährige hatte im Oktober 2011 das Amt übernommen und schaffte in der Saison 2012/2013 den Aufstieg in die Kreisliga A. In der gleichen Saison gewann der FCF den Bezirkspokal sowie das Lemberg-Pokalturnier.

Ein Jahr später stieg Frittlingen als Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga auf und belegte am Saisonende Tabellenplatz acht. Das zweite Jahr in der Bezirksliga verlief nicht mehr rund, und es folgte der Abstieg. „Es ist an der Zeit für einen Wechsel“, sagt Schnee: „Nach sechs Jahren braucht es meiner Meinung nach auf beiden Seiten neue Impulse.“

Beim FCF wird der Entschluss bedauert. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit und hätten gerne mit ihm weiter gearbeitet“, sagt Abteilungsleiter Dieter Ohnmacht. „Michael ist ein sehr guter Trainer und hat unsere jungen Spieler fußballerisch weitergebracht. Wir verlieren mit ihm einen kompetenten und menschlich netten Kerl, der sich auch in das Vereinsleben integriert hat“. Einen neuen Verein hat Schnee noch nicht gefunden. (rn)