Michael Butsch fährt knapp am Podest vorbei

Skirennläufer Michael Butsch hat beim Rennen um den Deutschlandpokal im bayrischen Sudelfeld einen Podestplatz nur knapp verpasst. Im Spezial-Slalom landete der Wintersportler des SC Fridingen auf dem vierten Platz.

Ein kleiner Fahrfehler im zweiten Durchgang war besonders ärgerlich. Die ersten vier Läufer lagen in Sudelfeld nach zwei Durchgängen nur 0,6 Sekunden auseinander. Nach dem ersten Durchgang hatte Butsch sogar noch in Führung gelegen. Zuvor hatte der Donautäler im Riesenslalom einen guten achten Platz belegt.

Für Butsch bedeuteten die Ergebnisse in Sudelfeld bereits eine deutliche Leistungssteigerung. Bei seinem ersten Saisonrennen im Rahmen des Deutschlandpokals hatte er im Slalom in Zöblen im Tannheimer Tal den zehnten Platz belegt. Im Riesenslalom wurde Butsch nach einem kapitalen Fahrfehler im ersten Durchgang 29.

Deutschlandpokalrennen sind Wettkämpfe auf nationaler Ebene, bei denen Athleten aus allen Bundesländern am Start sind, hauptsächlich jedoch aus Bayern und Baden-Württemberg. Das Rennen im Tannheimer Tal zählte auch zur Baden-Württembergischen Meisterschaft. Der ehrgeizige Fridinger landete dabei auf dem starken vierten Platz.

Butsch, der im Vorjahr mit dem Team des Stützpunktes Albstadt Deutscher Mannschaftsmeister geworden war, startete wegen seiner Berufsausbildung zum Vermessungstechniker beim Landratsamt Tuttlingen erst spät in die Saison. Von Ende Oktober bis Weihnachten besuchte er die Berufsschule in Stuttgart. Deshalb waren nur zwei Trainingseinheiten, Anfang und Mitte Oktober in der Skihalle im niederländischen Landgraaf sowie ein Gletschertraining im November im Kaunertal möglich.

Trotz dieser nicht optimalen Vorbereitung ist Butsch mit seinem bisherigen Abschneiden nicht unzufrieden. Unterstützt wird er von einigen Sponsoren aus der Region und dem Landratsamt. Durch einen Zeitausgleich kann er einmal pro Woche mittags am Stützpunkttraining am Feldberg teilnehmen, was ihm und seinem Sport weiterhilft.