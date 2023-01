Geschäftsführung von Henke-Sass, Wolf ist wieder vollständig

Die Geschäftsführung des Tuttlinger Medizintechnikherstellers Henke-Sass, Wolf ist wieder vollständig. Nachdem Markus Westhues das Unternehmen überraschend Ende Oktober verlassen hatte, wurde nun Michael Appl als dessen Nachfolger vorgestellt. Der 53-Jährige war zuletzt acht Jahre lang Mitglied der Geschäftsleitung Produktion bei der Lindauer Dornier GmbH.

Firma findet schnell den Westhues-Nachfolger

Appl ist zum Jahreswechsel 2022/23 zum dritten Geschäftsführer (Co-CEO) neben CEO Henner Witte und Co-CEO Silke Hartmann berufen worden. Der gebürtige Ulmer wurde am Mittwoch, 11. Januar, bei einem Empfang im Wintergarten der Firmenzentrale in Tuttlingen-Möhringen den Führungskräften des Unternehmens offiziell vorgestellt. Michael Appl übernimmt die wichtigen Bereiche Produktion, Logistik und Qualitätsmanagement. Zusammen mit den anderen Geschäftsführern ist er auch für die Tochterfirmen der Henke-Sass, Wolf-Gruppe in Seitingen-Oberflacht, Berlin, Göttingen, Polen, China und den USA zuständig.

Henner Witte verantwortet weiterhin die Bereiche Marketing und Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie Regulatory Affairs. Silke Hartmann führt als kaufmännische Geschäftsführerin weiterhin die Bereiche Einkauf, Personal, Controlling, Finanzbuchhaltung und IT. „Mit Michael Appl gewinnen wir einen ausgewiesenen Produktionsexperten, der Henke-Sass, Wolf mit seinem Knowhow und seiner Kompetenz auch in den kommenden Jahren weiterhin auf Erfolgskurs halten wird“, erklärte Witte.

Von Lindau nach Tuttlingen

Appl hat in Ulm Produktionstechnik studiert und war seit 1995 in verschiedenen Produktionsbereichen tätig. Seit 2003 hat er Leitungsfunktionen in der Maschinenbau- und Medizintechnikbranche übernommen, jedoch stets mit Bezug zur Produktion. Die vergangenen acht Jahre hat er als Mitglied der Geschäftsleitung Produktion bei der Lindauer Dornier GmbH Verantwortung übernommen. „Sie sehen, dass ich ein `Vollblutproduktioner´ bin“, sagte Michael Appl in seiner Ansprache an die Bereichs- und Abteilungsleiter während des Begrüßungsempfangs.