Mia und Fabio Braunbart sind Landesmeister

Nach neun Monaten Corona-Zwangspause haben die Gewichtheber in Böbingen an der Rems die Baden-Württembergischen Meister ermittelt. Mit am Start waren die zwei Nachwuchsheber Mia und Fabio Braunbart von der ASV Tuttlingen. Das Geschwister-Paar holte sich zusammen zwei Titel und stellte sechs neue Bestleistungen auf.

Den Anfang machte die zehnjährige Mia Braunbart in der ersten Gruppe. Mia, die wie ihr Bruder dem Baden-Württembergischen Landeskader angehört, fing im Reißen mit 27 kg an und steigerte dann auf 29 kg. Im dritten Versuch holte sie sich mit 31 kg die erste von drei neuen Bestleistungen. Im Stoßen startete die ASV-Heberin mit 36 kg, es folgten die Versuche zwei und drei mit 38 und 40 kg und einem Zweikampf von 71 kg. Damit holte Mia Braunbart Gold in ihrer Gewichtsklasse und verteidigte ihren Vorjahressieg und wurde zudem Gesamtdritte der Kinder Jahrgang 2009/2010 Mädchen.

Als nächstes kam Fabio Braunbart zum Zuge. Er wollte das vierte Jahr in Folge den Titel und zeigte sich in erstaunlicher Form. Nachdem coronabedingt die Süddeutschen Meisterschaften ausgefallen waren, stand der Fokus ganz auf diese Landesmeisterschaft. Der ASV-Heber begann das Reißen mit seiner bisherigen Bestleistung von 40 kg und überbot diese zweimal mit 43 und 46 kg. Im Stoßen gelangen ihm ebenfalls drei gültige Versuche und eine erneute Bestleistung mit 50,53 und 56 kg und einem Zweikampf von 102 kg. Damit war der vierte Titel in Folge unter Dach und Fach.

Nun machen die ASV-Heber eine kurze Pause, um sich dann auf die nächsten Höhepunkte vorzubereiten.