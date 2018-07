MGC Tuttlingen erreicht Achtelfinale

Die Minigolfer des MGC Tuttlingen sind ins Achtelfinale des deutschen Pokals eingezogen. Gegen Ingolstadt gab es einen 8:2-Heimsieg.

Auch im Minigolf gibt es einen Vereinspokal-Wettbewerb. Dieser Wettbewerb läuft über einen Zeitraum von zwei Jahren und beginnt in den unteren Klassen auf Verbandsebene. Im folgenden Jahr weitet sich der Wettbewerb über den süddeutschen Raum und im Abschluss deutschlandweit aus. Nach Losverfahren werden Heim- und Gastmannschaft ermittelt.

Die Minigolfer des MGC Tuttlingen kämpften auf der Heimanlage im Umläufle gegen Ingolstadt um den Einzug ins Achtelfinale. Der Heimverein hatte mit Schumacher, Gramer, Riedel, Gothmann und Stolt fünf Spieler zu benennen, die mindestens drei verschiedenen Kategorien zugeordnet sind. Dann konnte der Gastverein seine fünf Spieler zuordnen und in drei Runden spielen die Paare um zwei,Ubeziehungsweise bei unentschieden, einen Punkt. Als Heimverein muss man am Ende sechs Punkte zum Sieg haben. Bei einer 5:5 Bilanz ist der Gastverein weiter.

Die Ingolstädter waren sehr früh angereist, um die Bahnen im Training kennenzulernen. Nicht unbedingt vorhersehbar kam es aber zu einem Schlagabtausch, der von Anfang an vom Heimvorteil der Tuttlinger bestimmt war. So musste die deutsche Vizemeisterin Sabrina Grothmann als einzige in der letzten Runde nur um einen Schlag den wohl stärksten Ingolstädter an sich vorbeiziehen lassen und ein Gastgeschenk von zwei Punkten abgeben.

Da alle vier anderen gastgebenden Spieler die Konkurrenten beherrschten, ging der Wettbewerb durch die 8:2-Wertung deutlich an die Minigolfer aus Tuttlingen. In der nächsten Runde trifft der MGC Tuttlingen nun auf den Sieger der Begegnung Ottobrunn gegen Ludwigshafen. Da Tuttlingen auch dort Heimrecht hat, bahnt sich ein möglicher Einzug unter die letzten Acht in Deutschland an. Die Endrunden der letzen vier Mannschaften werden dann auf neutralem Platz in Bad Münder ausgetragen, den zumindest die Tuttlinger Senioren aus zwei deutschen Meisterschafts-Teilnahmen kennen.

Zuvor hat sich aber die Tuttlinger Herrenmannschaft an diesem Wochenende auf heimischem Platz den vier Mitkonkurrenten zu stellen. Bei einem Sieg ist wieder Platz zwei oder gar die Spitzenposition möglich, die dann am letzten Spieltag am 20. Juni in Inzlingen zu verteidigen wäre.