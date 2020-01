Messerangriff im Rottweiler Jobcenter

Ein Messerangriff auf eine Mitarbeiterin des Jobcenters in Rottweil ist am Donnerstag gegen 11 Uhr per Notruf mitgeteilt worden. Die Frau ist notärztlich versorgt worden.

Der Angriff ereignete sich laut Polizei in einem oberen Stockwerk des durch das Jobcenter genutzten Bürohochhauses an der Steig.

Eine Frau soll nach ersten Erkenntnissen eine Mitarbeiterin des Jobcenters mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Er wurde im Rahmen des sofort ausgelösten Polizeieinsatzes noch am Tatort festgenommen. Das Tatmesser wurde sichergestellt. Polizei und Rettungsdienst sind am Tatort im Einsatz.

Das Opfer befindet sich in notärztlicher Behandlung. Zu ihrer Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.