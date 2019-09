Merk und Wlcek sind Deutsche Vizemeister

Bei den Deutschen Meisterschaften im Inline Alpin in Oberhundem im Sauerland haben drei Athleten der TG Tuttlingen Medaillen gewonnen. Dominik Wlcek und Hannah Merk sicherten sich die Vizemeisterschaft, ihre Schwester Luisa Merk gewann die Bronzemedaille im Riesenslalom.

Als letzter Höhepunkt der diesjährigen Inline Alpin-Saison wurde die Deutsche Meisterschaft im Slalom und Riesenslalom ausgetragen. Mit dabei waren sechs Fahrer der TG Tuttlingen. Sie machten sich auf den 500 Kilometer langen Weg nach Oberhundem im Sauerland. Die mitten in der Ortsmitte gelegene Strecke in Oberhundem zählt zu den anspruchsvollsten Rennen in Deutschland. Die mittlere Steigung von über zehn Prozent Gefälle kam den technisch starken Tuttlinger Fahrern durchaus entgegen. Aber die anspruchsvolle Strecke führte auch dazu, dass selbst kleinste Fehler kaum mehr zu korrigieren waren und es daher zu vielen Stürzen kam. Das zeigte sich an beiden Renntagen.

Beim Kinderrennen schlug sich bei den unter Zwölfjährigen der Möhringer Jakob Heilemann hervorragend und belegte den zweiten Platz. Dann ging es um die Deutsche Meisterschaft im Slalom. Bei den Schülern setzten sich schon im ersten Durchgang drei Fahrer ab, die nur zwei Zehntelsekunden trennten. Mit dabei auf Platz zwei war der TG-Fahrer Dominik Wlcek. Im zweiten Durchgang fuhr der bis dato drittplazierte Louis Gütting vom SV Oberes Banfetal das beste Rennen und gewann. Dominik Wlcek konnte den bis dato führenden noch hinter sich lassen und wurde mit dem Deutschen Vizemeistertitel belohnt. Hannah Merk holte sich bei den Juniorinnen ebenfalls den Deutschen Vizemeistertitel. Aurora Hofer erreichte den vierten Platz bei den Juniorinnen.

Im Riesenslalom tags darauf ging es dann noch spektakulärer und schneller zu. Auf der 500 Meter langen, ebenfalls anspruchsvollen Strecke wurden Geschwindigkeiten von weit über 40 Stundenkilometer erreicht. Dies ging sogar so weit, dass der zweite Lauf mit neuer Kurssetzung wiederholt werden musste, nachdem zunächst kein einziger Läufer das Ziel erreichen konnte. Auch hier schnitten die Rennläufer der TG Tuttlingen wieder gut ab. Dominik Wlcek bei den Schülern konnte im zweiten Durchgang noch vom dritten Platz auf den zweiten Platz vorfahren und musste nur dem aktuellen Europameister Moritz Prinzing vom TV Neidlingen den Vortritt lassen. Deutsche Vizemeisterin wurde erneut auch Hannah Merk, die im Riesenslalom nur die an diesem Wochenende nicht zu schlagende Sinah Rogel vom SC Vöhringen passieren lassen musste. Den tollen Erfolg des Wochenendes komplettierte dann bei den Damen Luisa Merk. Sie gewann in der starken Damen-Konkurrenz mit zwei sehr guten Läufen souverän den dritten Platz und holte damit für die TG Tuttlingen die Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften im Riesenslalom.