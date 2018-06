Mercedesstern an Polizeiwagen abgerissen

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag gegen Mitternacht den Mercedes-stern eines in der Weimarstraße in Tuttlingen geparkten Streifenwagens abgebrochen und das Dienstfahrzeug der Polizei mehrfach bespuckt. Aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung im Stadtgarten hatten die Polizeibeamten ihr Fahrzeug in der Weimarstraße abgestellt. Da an der Örtlichkeit niemand mehr anzutreffen war, gingen die Polizisten nach der Überprüfung zurück zum Fahrzeug. Dort stellten sie fest, dass Unbekannte den Stern auf der Motorhaube abgebrochen hatten. Außerdem war das Dienstfahrzeug mehrfach bespuckt worden. Nun wird gegen die Unbekannten ermittelt. Hinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 /9140. (pz)