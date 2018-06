Mentorenprogramm für Migrantinnen wird fortgesetzt

Das im vergangenen Jahr vom Land Baden-Württemberg gestartete Mentorinnen-Programm für Migrantinnen wird fortgesetzt. Landesweit werden auch in diesem Jahr an allen zwölf regionalen „Kontaktstellen Frau und Beruf“ Frauen mit Migrationshintergrund bei ihrem Einstieg in die Arbeitswelt und ihrer beruflichen Weiterentwicklung begleitet. Für den Landkreis Tuttlingen ist diese Stelle in Villingen-Schwenningen zu finden. Das Wirtschafts- und Arbeitsministerium stellt hierfür in diesem Jahr erneut rund 100 000 Euro zur Verfügung, teilte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Mittwoch in Stuttgart mit.

Die Ergbenisse der Evaluation hätten laut einer Pressemitteilung des Ministeriums gezeigt, dass das Programm erfolgreich wirke: „Die Tandemarbeit haben die Teilnehmerinnen mit großer Übereinstimmung als gut bis sehr gut bewertet. Sowohl Mentees als auch Mentorinnen bestätigen fast ausnahmslos, dass ihre Teilnahme am Programm für sie ein großer Gewinn war“, so die Ministerin.

Der gesamte Mentoringprozess ist jeweils auf etwa sechs bis acht Monate angelegt. Als Mentee können sich Frauen mit Migrationshintergrund bewerben, die aufgrund ihres Aufenthaltsstatus einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt haben und über eine berufliche Qualifikation verfügen. Außerdem sollten sie mindestens über ein Deutsch-Sprachniveau von B1 verfügen und erste Schritte zur Orientierung am Arbeitsmarkt bereits unternommen haben. Als Mentorinnen können sich berufstätige Frauen, möglichst mit eigenem Migrationshintergrund, beteiligen, die mindestens zwei Jahre Erfahrung im Job mitbringen.

Die Kontaktstelle „Frau und Beruf“ für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist unter Telefon 07721 / 922 520 zu erreichen. Oder per E-Mail an

info@frauundberuf-sbh.de (pm)