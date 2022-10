Mentorenausbildung für Jugendliche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr, geht das Projekt der TG Sportmentoren Ausbildung am 12. November von 10 bis 16 Uhr in die zweite Runde.

Die Ausbildung zum Sportmentor ist gedacht als erstes Qualifizierungsangebot an Jugendliche ab etwa zwölf Jahren, die Spaß an der Arbeit mit Kindern haben, in Übungsstunden mithelfen wollen und auch frischen Wind hereinbringen möchten, aber noch zu jung sind für die reguläre Übungsleiter-Lizenzausbildung.

Hier will die TG mit dieser Ausbildung genau da anknüpfen. Viele Jugendliche von 12 bis 15 Jahren die sich umorientieren wollen, weg von Wettkampfsport und Leistung können mit dieser Ausbildung den Grundstein legen für ein weiteres Engagement im Verein und hin zum Übungsleiter.

Die TG will durch eine altersgemäße Qualifizierung jungen Vereinsmitgliedern und auch Externen neue Impulse und Motivation für ein Engagement im Verein anbieten. Die Inhalte der Ausbildung werden Sportarten übergreifend sein und auch Themen wie rechtliche Grundkenntnisse, erste Hilfe im Sport und auch Aufwärmen, Dehnen sowie leichte Spiele ohne viel Material werden vermittelt.

Nach einer zehnstündigen Praxiserfahrung erhalten die neuen Mentoren bei einer kleinen Feierlichkeit ihr Zertifikat. Mit dieser Ausbildung sollen nicht nur Jugendliche der TG Tuttlingen angesprochen werden, sondern auch ganz gezielt vereinsexterne junge Menschen. Interessierte können sich gerne unter info@tg-tuttlingen.de oder Telefon 07461/ 71504 melden.