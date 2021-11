Menschen im Rollstuhl im Flüchtlingsboot: Helferin schildert Erlebnisse aus Lesbos

Jeder kennt die Bilder von den Flüchtlingscamps auf den griechischen Insel. Meist allerdings nur aus dem Fernsehen. Ursula Zednicek nicht. Die Bonnerin engagiert sich seit 2015 für die Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Am Freitag, 19. November, ist sie ab 19 Uhr in Tuttlingen zu Gast, spricht im Treff der Volkshochschule (Donaustraße 7) über „Menschlichkeit und Mitgefühl – Helfen im Flüchtlingslager auf Lesbos“. Redakteur Matthias Jansen hat sich vorab bereits mit ihr unterhalten.

Hallo Frau Zednicek, wo treffe ich Sie gerade an?

Ich bin zu Hause in Bonn an meinem Schreibtisch und stelle eine Sachspendenbescheinigung aus.

Wann waren Sie letztmals auf Lesbos?

Am 23. Oktober bin ich nach sieben Wochen zurückgekommen. Davor waren es mal zehn Wochen am Stück. Solange ich als Verwaltungsangestellte gearbeitet habe, musste das mit drei Wochen in die Urlaubsplanung passen. Seit April bin ich in Rente, da kann ich jetzt länger nach Lesbos fliegen.

Im Sommer 2015 wollten Sie auf Lesbos eigentlich Urlaub machen. Es kam anders und hat ihr Leben verändert.

Das stimmt. Eigentlich sollte es ein Urlaub sein. Mir sind die Flüchtlinge da schon in die Arme gelaufen. Mir und allen Einheimischen war klar, dass da was auf uns zu kommt.

„Meine Menschenrechte werden verletzt"

Uns? Sie waren doch im Urlaub da.

Das stimmt. Aber für mich war es nie ein Thema, meine Sachen zu packen und zu gehen. Ich war 2006 zum ersten Mal auf Lesbos und habe mich in die Insel verliebt. In der Zeit hat sich viel Verbundenheit mit den Einheimischen entwickelt, so dass es für mich nie in Frage kam, einfach zu gehen.

Wie waren die ersten Kontakte mit den Flüchtlingen?

Anfangs, im Juni 2015, waren es fünf, sechs Gruppen mit je vier Personen. Die sind im Norden angekommen, mussten aber die Insel queren, um sich anzumelden. Das sind immerhin 65 Kilometer. Also habe ich den Leuten Wasser, Kekse und Bananen gekauft und ihnen den Weg gezeigt. Tage später habe ich die Sachen in mein Auto geladen und bin die Strecke abgefahren. Da saßen die Gruppen am Straßenrand mit Blasen an den Füßen am Straßenrand. Da wusste ich: beim nächsten Einkauf brauche ich Wasser, Essen und Pflaster.

Aber vielleicht nehmen Sie uns mit. Welches Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an das Meer vor Lesbos zurückdenken?

Das war surreal-poetisch auf der einen Seite. Ein glattes Meer voll mit Rettungsringen, nachdem die letzten Flüchtlinge des Tages weg waren. Schön und schrecklich zugleich. Menschen, denen der Schrecken der vergangenen Wochen und die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit anzusehen war. Ab Mitte August waren dann auch die Massen an Flüchtlingen auf Lesbos. Mittlerweile durfte man Flüchtlinge auch im Auto mitnehmen. Da habe ich mich dann auf Kinder und Behinderte konzentriert. Ab Mitte August waren dann auch die Massen an Flüchtlingen auf Lesbos. Mittlerweile durfte man Flüchtlinge auch im Auto mitnehmen. Da habe ich mich dann auf Kinder und Behinderte konzentriert.

Behinderte?

Ja. Ich habe Menschen in Rollstühlen mitten in den Booten gesehen.

Sie haben sich aus Verbundenheit mit den Insulanern und aus Mitgefühl für die Ankommenden um die Flüchtlinge gekümmert. Wie haben sie die Stimmung der Menschen auf Lesbos erlebt?

Die Bevölkerung war traumatisiert von den Massen. Die Menschen lagen in den Vorgärten, man musste über sie drübersteigen, wenn man irgendwohin wollte. Und was waren das für Bilder. Ich habe bewusstlose, dehydrierte Babys, denen ich eine Art Smoothie eingeträufelt habe. Verletzte, die vor Schmerzen schrien, Schwangere, die Angst um ihr Ungeborenes hatten. Eltern, die nicht wussten, wie sie ihre Kinder nachts warm halten sollten. Das hat sich in mein Gehirn eingebrannt.

Wie ist die Stimmung jetzt?

Das ist sehr gespalten. Es gibt wie in vielen Ländern Europas rechtsradikale und fremdenfeindliche Menschen. In manchen Orten auf Lesbos sind aber Menschen mit ihren Booten auf die See rausgefahren, um Menschen zu retten. Aber jetzt wird die Insel vom griechischen Grenzschutz mit Hilfe von Frontex abgeriegelt. Das hat nichts mit dem EU-Türkei-Abkommen zu tun. Es werden Flüchtlinge teils brutal in die Türkei zurückgedrängt. Und die Insel leert sich. Nach dem Brand in Moria wurden nach und nach möglichst viele aufs Festland verbracht und jetzt sind noch ungefähr 2500 Flüchtlinge auf Lesbos. Die Einheimischen möchten und können diese Last nicht mehr stellvertretend für Europa tragen. Weder finanziell noch emotional. Sie möchten auch kein geschlossenen Gefängniscamp, kein „Seelengefängnis“ auf der Insel, sondern eine schnelle und gerechte Verteilung auf ganz Europa.

Refugees who arrived with boat from Turkey to the island of Lesbos waiting for transport them from the island in the ferry harbour of Mitilini.

Hört sich erst einmal wie eine gute Nachricht an?

Ja und nein. Ohne oder mit weniger Geflüchteten kann der so wichtige Tourismus wieder zunehmen. Eine wichtige Einkommensquelle vor allem für den Norden der Insel. Für die Hauptstadt Mythelini droht eher ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, denn die Einnahmen durch freiwillige Helfer und Organisationen und den Bedarf der Flüchtlinge selbst wird minimiert oder ganz wegfallen. Und das nach Finanzkrise 2010, Flüchtlingskrise 2015 und Coronakrise 2020.

Und hat es für die Flüchtlinge Vorteile, auf das Festland zu kommen?

Nein, für sehr viele nicht. Da können sie verrecken. Ihnen droht Obdachlosigkeit, Prostitution und Organhandel. Es gibt keine Arbeitsplätze, keine finanzielle Unterstützung mehr, keine Perspektive.

Können Sie denn helfen, dass die Menschen legal weiterreisen dürfen?

Andere Organisationen versuchen, dass das gesetzestreu gelingt. Aber es scheint nach einem Würfelspiel entschieden zu werden. Eine Frau wurde dreimal abgelehnt und kam nur eine Woche später mit dem Pass zu mir. Oft werden Familien auseinandergerissen. Der Vater darf nicht, die Mutter schon. Und bei den Kindern das Gleiche. Es ist nicht nachvollziehbar, welche Regeln gelten.

Setzen Sie sich dann eher dafür ein, die Not zu lindern?

Zum Teil. Anfangs dachte ich, in ein bis zwei Jahren ist alles vorbei. Aber es gibt weiter Bedarf, allerdings mit einem anderen Konzept als die Nothilfe, die ich privat organisiert habe. Der Verein, den ich gegründet habe, ist darauf ausgerichtet, Geflüchtete und Einheimische miteinander und mit den Gegebenheiten auszusöhnen, indem wir sie in interkulturellen Projekten in Kontakt bringen. Für diejenigen, die auf der Insel bleiben und für die Einheimischen ist es wichtig, dass sie ein Einkommen generieren können. Wir möchten dabei unterstützen. Ideen und Lernmöglichkeiten geben. Beispielsweise gibt es auf Lesbos viele Schafe, nur wird die Wolle weggeschmissen, weil die Wolle aus anderen Ländern billiger ist. Einheimische und Flüchtlinge lernen – miteinander und voneinander – , was man mit Wolle machen kann. So lässt sich vielleicht ein kleines Einkommen generieren. Unsere Ausrichtung ist nachhaltig und interkulturell und bedenkt damit auch immer die Fluchtursachen – sich bekriegen, die Umwelt zerstören, Armut verursachen. Wir wollen die Fluchtursachen einbeziehen und abschwächen.

Sie waren auch sicher in den Flüchtlingscamps. Wie ist die Lage dort?

Das furchtbare Moria kenn ich zur Genüge. Das neue Camp auch. Das ist deutlich sicherer. Es gibt mittlerweile mehr Container und weniger Zelte. Es gibt Duschen und Frauen sagen, dass sie sich da auch nicht gefährdet fühlen. Aber es gibt oft keine Elektrizität, kein heißes Wasser und keine Heizung im Winter. So ist die Situation im Lager weiter gesundheitsgefährdend; psychische Störungen wie Depressionen, Selbstverletzungen und Suizidversuche nehmen dramatisch zu – auch schon bei Kindern. Immerhin gibt es viel Sicherheitspersonal. Dadurch sind die Zustände aber auch gefängnisähnlich. An den Vormittagen kommen Frauen zu uns in unsere Räume. Da können sie waschen, duschen und nähen, für wenige Stunden etwas entspannen, miteinander reden. Gemeinsam haben wir die Regel beschlossen: ein Kleidungsstück für Kinder im Camp nähen, dann eins für sich nähen. So tun sie etwas für andere und haben das Gefühl gebraucht zu werden.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass die Menschen wahrnehmen, was auf Lesbos passiert und wie mit unserem EU-Menschenrecht, dem Migrations- und Asylrecht umgegangen wird. Das ist auch unser Recht, was missachtet wird. Und das kommt immer näher. Wenn Sie ein Dieb bestiehlt, sollte ich nicht glauben, dass er das nicht auch bei mir tut. Es werden auch meine Menschenrechte verletzt. Ein Vater, dessen Sohn im Meer ertrunken ist, muss sich nun vor Gericht erwarten. Ihn erwarten 25 Jahre Haft. Aber die Küstenwache hat nur zugeschaut. Wir dürfen nicht zuschauen, bis uns das auf die Füße fällt. Dann ist es zu spät. Die Auslegung des Rechts untergräbt alles, was ich richtig finde. Ich möchte, dass alle wahrnehmen, dass unser Recht verletzt wird.