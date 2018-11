Eine Wanderausstellung zum Thema „Menschenrechte“ ist am Donnerstagabend im Foyer des Scala-Kinos vom Frauenhaus Tuttlingen eröffnet worden. Der Verein hat die Jahreskampagne des Paritätischen Gesamtverbandes zum 70. Jahrestags der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zum Anlass genommen, um unter dem Motto „Mensch, du hast Recht!“ auf die Einhaltung, Umsetzung und den Schutz dieser Rechte hinzuweisen.

Darauf wies Tanja Szymanski vom Vorstand des Frauenhauses in ihrem kurzen Vortrag hin. Voraussetzung für die Rechte sei allein das Menschsein, sei der Tenor der Erklärung der Menschenrechte, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1948 in Paris verabschiedet habe. Mit der Erklärung der Menschenrechte haben sich die UN-Mitgliedstaaten verpflichtet, diese Rechte als Grundlage ihres Handelns anzuerkennen. Doch auch 70 Jahre später müsste der Schutz dieser Regeln immer wieder aufs Neue eingefordert werden. Auch in Deutschland müsse noch viel getan werden, um die Rechte jedes einzelnen durchzusetzen. Gundula Taschner, ebenfalls vom Frauenhaus-Vorstand, las ergänzend einige Artikel der Menschenrechtserklärung vor.

Die Plakatausstellung veranschaulicht, dass Menschenrechte auch in Deutschland vielfach gefährdet sind und noch viel getan werden muss, um diese Rechte, die jeder hat, durchzusetzen. Die Schau umfasst 14 verschiedene Motive mit konkreten Erläuterungen zu sozialen und individuellen Menschenrechten wie „Recht auf Gesundheit“, „Recht auf Bildung“, „Recht auf Schutz“, „Recht auf Wohnen“, „Recht auf Teilhabe“ und „Recht auf Selbstbestimmung“.

Bei einem Glas Sekt konnten die meist weiblichen Gäste die Plakatausstellung auf sich wirken lassen. Auch an den internationalen Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ am Sonntag wurde hingewiesen. Im Anschluss wurde der Dokumentarfilm „#Female pleasure“ gezeigt.