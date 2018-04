Meisterschaftsrennen ist entschieden

Durch den Sieg bei der TG Schömberg II hat sich der TV Spaichingen zum Meister der Handball-Bezirksklasse gekürt. In der Bezirksliga werden die Primstädter wahrscheinlich nicht mehr auf die HSG Fridingen/Mühlheim II treffen. Die Donautäler stehen vor dem Abstieg. Die HSG Rottweil ist dann nicht mehr Gegner des TVS. Die Neckarstädter steigen auf.

Bezirksliga Männer

TSV Dunningen – HSG Rottweil 22:29 (12:16). Bis zum 6:6 (11.) war es ein offener Schlagabtausch. Dann wurde Rottweil in der Abwehr stärker und nutzte die Chancen besser. Den Vier-Tore-Vorsprung (10:6) hielt die HSG bis zur Pause. Dunningen gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich bis zum 18:20 (42.) heran. Aber Rottweil sorgte mit drei Toren in Folge für die Vorentscheidung. Beste Torschützen: Dunningen: Timo Häsler 11/3; Rottweil: Tim Singer 8/7.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Albstadt II 34:26 (18:8). Die Heimmannschaft hatte den besseren Start. Aus einer guten Abwehr und mit schnellen Kontern ging Fridingen/Mühlheim 6:1 in Führung. Bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung auf eine komfortable 18:8-Führung ausgebaut. Nach dem Seitenwechsel klappte bei beiden Teams nicht mehr alles. Beste Torschützen: F/M: Daniel Ulmschneider 9/3; Albstadt: Sebastian Möck 6.

VfH Schwenningen – HSG Neckartal 29:30 (17:16). Bis zur Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch mit ständig wechselnder Führung. Nach dem Wechsel wurde das Spiel zunehmend härter. Trotz eines kleinen Kaders konnte der VfH das Spiel mehr und mehr an sich reißen und sich mit drei Toren absetzen. Zeitstrafen gegen Schwenningen nutzte Neckartal zum Ausgleich. Die Hausherren ließen einen Gegenstoß ungenutzt und verloren knapp. Beste Torschützen: VfH: Benjamin Früh 13/1; HSG: Sebastian Haaga 6.

TV Streichen – TG Schwenningen 29:28 (16:15). Die Gastgeber erwischten nicht den besten Tag. Die Abwehr stand nicht gut und im Angriff wurden zu viele Chancen vergeben. Der Absteiger aus Schwenningen konnte deshalb mithalten. Die Führung wechselte ständig. Mit dem Schlusspfiff erzielte Streichen den glücklichen Siegtreffer. Beste Torschützen: TVS: Daniel Maier 6/2, Simon Flügel 6/2; TGS: Richard Kellerer 7/5.

Bezirksklasse Männer

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Baar II 25:20 (10:8). Die Heim-HSG fand besser ins Spiel und lag 5:1 (13.) vorne. Die HSG-Zweite glich beim 8:8 das einzige Mal in diesem Spiel aus. Danach übernahm Frittlingen-Neufra wieder die Initiative und zog bis zur 47. Minute auf 21:14 davon. Die HSG Baar zeigte Moral und gestaltete das Ergebnis in der Schlussphase etwas freundlicher. Beste Torschützen: F-N: Lukas Müller 8/4; Baar: Luca Moosmann 8/5.

HSG Rietheim-Weilheim II – HSG Rottweil II 20:24 (12:13). Nach einem 0:5-Rückstand zu Beginn kam Rietheim-Weilheim II in der ersten Halbzeit zum Ausgleich (10:10). Danach legte Rottweil immer vor, die Hausherren zogen nach. Bis zum 20:21 (57.) war die Partie spannend. Die Schlussphase ging klar an die Gäste. Beste Torschützen: R-W: Sebastian Schneck 4/3, Timo Broschinski 4/2; Rottweil: Marco Keller 7.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen II 24:27 (11:12). Bis zur Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Nach dem Wechsel setzte sich die HK zunächst mit drei Toren ab. Winterlingen-Bitz kam bis zur 56. Minute zum 22:22. Die Aufholjagd hatte aber wohl zu viel Kraft gekostet. In der Schlussphase hatten die Gäste mehr Reserven. Beste Torschützen: HWB: Christian Grzywna 7/5; HK: Jannik Walter 6.

TG Schömberg II – TV Spaichingen 27:39 (10:18). Der Tabellenführer aus Spaichingen nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Von 4:0 wurde der Vorsprung auf 14:5 (21.) ausgebaut. Aus einer sicheren Abwehr wurde Schömberg II mit schnellen Kontern förmlich überrannt. In der zweiten Halbzeit kam die TG auf sechs Tore heran. In der Schlussphase zogen die Spaichinger das Tempo an und setzten sich klar durch. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 8/5; TVS: Daniel Koscher 11/3, Johannes Mauthe 10.

TV Hechingen – TV Onstmettingen 20:26 (9:14). Nach dem Halbzeitrückstand kämpften sich die Hechinger immer wieder heran. Im Angriff unterliefen ihnen aber zu viele technische Fehler. Onstmettingen kam zu einfachen Toren und gab die Führung nicht mehr aus der Hand gaben. Beste Torschützen: TVH: Leon Ulmer 8/2; TVO: Michael Grzesch 13/4.