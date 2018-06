Gegen die ärgsten Meisterschaftskonkurrenten hat der ASV Nendingen nicht gewonnen. Diesen Makel muss sich der Ringer-Bundesligist nach den Duellen mit dem KSV Aalen (11:14) und dem SVG Weingarten (11:11) gefallen lassen. Wichtiger als die fehlenden Punkte ist Trainer Volker Hirt aber wohl die Erkenntnis: Seine Staffel funktioniert als Mannschaft.

Gegen die beiden Titelanwärter wählte der ASV-Coach nicht seine personell stärkste Aufstellung, war mit der Leistung aber dennoch auf Augenhöhe. „Alle haben gekämpft. Ich bin mit der gesamten Leistung zufrieden“, sagte Hirt nach dem Remis in Weingarten. Der Zusammenhalt im Team wurde einen Tag später mit einem Besuch auf den Cannstatter Wasen gefestigt. „Wir genießen den Tag. Für viele ist es der erste Besuch und sicher ein Erlebnis“, meinte Hirt.

Seine Rückkehr zuvor nach Weingarten hatte sich Donior Islamov sicher genauso vorgestellt. Mit einem 16:0-Sieg nach technischer Überlegenheit zerlegte der frühere SVG-Kämpfer seinen Widersacher Dustin Scherf. „Donior hat sich wieder akribisch vorbereitet. Er wollte diese Revanche und war sicher besonders motiviert, weil Weingarten ihn nicht behalten wollte.“

Eine gute Leistung zeigte auch Pascal Koch, der Piotr Ianulov in der Freistil-Klasse bis 86 Kilogramm vertrat. „Pascal sollte das Ergebnis gegen Ahmed Dudarov knapp halten. Ich habe ihm gesagt, alles was keine vier ist, ist super. Vielleicht hätte er sich die eine oder andere Wertung noch sparen können. Aber da fehlt ihm etwas die Kampferfahrung“, sagte Hirt. Koch gab beim 0:10 drei Mannschaftspunkte ab. Er habe dennoch einen super Job gemacht, lobte sein Trainer.

Einen Vorgeschmack, was die Nendinger Ringer im besten Fall im nächsten Jahr erwartet, erhalten die ASV-Kämpfer in dieser Woche. Es geht auf „Meisterschaftsausfahrt“. 26 Sportler, Trainer und Betreuer gehen in Genua an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Über Barcelona und Marseille fahren die Nendinger wieder zurück in die italienische Hafenstadt. Und wollen dann auf Kurs in Richtung Meisterschafts-Endrunde sein. Mit der Fahrt bereiten sich die Ringer auf den Kampf beim KSV Köllerbach (Sonntag, 16. Oktober, 15 Uhr) vor. Dort soll dann ein Konkurrent um Platz vier aus dem Weg geräumt werden.