Meister VfL Mühlheim verabschiedet sich mit 11:0-Sieg in die Landesliga

In der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald sind am letzten Spieltag alle noch ausstehenden Entscheidungen gefallen. Der FV 08 Rottweil (3:3 gegen den SC Wellendingen) hat sich den zweiten Platz vor dem SC 04 Tuttlingen (3:2 gegen die SG Aichhalden/Rötenberg) gesichert und kann somit über die Relegation in die Landesliga aufsteigen. Der SV Zimmern II bleibt nach dem 6:1-Sieg beim BSV Schwenningen in der Bezirksliga. Die SG Böhringen/Dietingen dagegen muss trotz des 4:0-Erfolges bei Kickers Lauterbach in die Abstiegsrelegation. Meister VfL Mühlheim, 11:0 beim Absteiger FV Fatihspor Spaichingen, feierte den höchsten Tagessieg und schraubte seine Torquote auf 101.

SC 04 Tuttlingen – SG Aichhalden/Rötenberg 3:2 (0:1). - Tore: 0:1 (26.) Benjamin Borho, 1:1 (73.) Florin Tirca, 2:1 (75.) Marcel John, 2:2 (78.) Jonas Armbruster, 3:2 (84.) Ertan Tasdemirci. - Zuschauer: 70. - Tuttlingen tat sich gegen diszipliniert spielende Gäste zunächst schwer. Trotz eines Chancenplus der Gastgeber führte die SG zur Pause durch den Treffer von Benjamin Borho mit 1:0. Erst mit der Einwechslung von Florin Tirca kam mehr Schwung in das Spiel des Sport-Clubs. Dennoch dauerte es bis zur 73.Minute, bis Tirca das Bollwerk der Gäste knacken konnte und zum 1:1 traf. Nachdem Marcel John (75.) das 2:1 erzielte, beantwortete dies Jonas Armbruster mit dem 2:2. Den verdienten Erfolg für die Gastgeber sicherte SC-Trainer Ertan Tasdemirci (84.), als er nach einem Eckball von Tirca per Kopf zum 3:2 traf.

FV Fatihspor Spaichingen – VfL Mühlheim 0:11 (0:5). - Tore: 0:1 (11.) Marc Bippus, 0:2 (22.) Andreas Komforth, 0:3 (38.) Kevin Schröder, 0:4 (43.) Maximilian Bell, 0:5 (44.) Kevin Schröder, 0:6 (53.) Sebastian Gleich, 0:7 (58.) Lukas Kalmbach, 0:8 (67.) Maximilian Bell, 0:9 (69.) Marco Brunner, 0:10 (77.), 0:11 (89.) beide Maximilan Bell. - Zuschauer: 30. - Schiedsrichter: Thomas Fischer (Haigerloch). 90 Minuten Einbahnstraßenfußball sahen die wenigen Zuschauer in Spaichingen. Mühlheim erspielte sich neben den elf Treffern noch eine ganze Reihe von weiteren guten Möglichkeiten. Zudem rettete sechs Mal das Aluminium für die Gastgeber. Maximilian Bell, der vier Treffer erzielte, konnte dadurch in der Torjägerliste zu Marius Seemann (SC Wellendingen) aufschließen. Beide erzielten 27 Saisontreffer.

SpVgg Trossingen – SG Bösingen II/Beffendorf 1:1 (1:1). - Tore: 1:0 (25.) Marco Mazzeo, 1:1 (30.) Thomas Eger. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Daniel Dangelmaier (Saulgau). Das Ziel von Trossingen, den scheidenden Trainer Ronny Warnick mit einem Sieg zu verabschieden, scheiterte zum einen an der fehlenden Zielstrebigkeit, aber auch an der guten Defensivarbeit, welche die Gäste mit ihrer Fünferkette verrichteten. Nach starker Vorarbeit von Dimitri Stroh erzielte Marco Mazzeo (25.) das 1:0. Nur fünf Minuten später nutzte Thomas Eger eine der wenigen Möglichkeiten der SG zum 1:1 aus. Auch nach der Pause hatten die Musikstädter mehr Ballbesitz, doch die Gäste brachten das Remis mit viel Leidenschaft über die Zeit.

FV 08 Rottweil – SC Wellendingen 3:3 (0:1). - Tore: 0:1 (25.) Patrick Schneider, 1:1 (58.) Mohammed Eid, 1:2 (69.) Dennis Ruks, 1:3 (74.) Patrick Schneider, 2:3 (75.) Marius Otte, 3:3 (79.) Albert Schlegel (Elfmeter). - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Michael Hilebrand (Kressbronn). - Gelbrote Karte für Martin Volk (90./SCW). Bereits nach zehn Minuten musste 08-Torjäger Sascha Mauch mit einer Knöchelverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Doch schon zu diesem Zeitpunkt legten die Gäste viel Engagement an den Tag. Nach der Führung durch Patrick Schneider (25.) hatten die Gastgeber optische Vorteile, schafften aber erst durch Eid (58.) den Ausgleich. Doch die Gäste konterten und führten nach 74 Minuten durch zwei weitere Treffer von Dennis Ruks und erneut Schneider mit 3:1. „Bei diesen Treffern haben wir es dem Gegner viel zu leicht gemacht“, monierte 08-Trainer Uli Fischer. Rottweil kam aber noch einmal zurück und schaffte durch die Treffer von Marius Otte und Albert Schlegel noch den 3:3-Ausgleich.

SV Gosheim – SpVgg 08 Schramberg 5:1 (1:0). - Tore: 1:0 (20.) Dominik Klemm, 2:0 (59.) Patrick Decker (Elfmeter), 3:0 (63.) Marc Marquart, 3:1 (68.) Kajetan Kohlmann, 4:1 (76.) Sebastian Nann, 5:1 (90.) Emanuel Meßmer. - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Edis Aslani (Rottenburg). Gosheim war gegen die ersatzgeschwächten Gäste über die gesamte Spielzeit tonangebend und landete einen verdienten Erfolg. Vor der Pause verteidigten die Talstädter gut und ließen nur den Führungstreffer durch Dominik Klemm (20.) zu. Nach der Halbzeit agierten die Gastgeber zielstrebiger und bauten die Führung durch Patrick Decker (59.) und Marc Marquart (63.) auf 3:0 aus. Nach dem 3:1durch Kajetan Kohlmann erhöhte Gosheim in der Schlussphase durch zwei weitere Treffer von Sebastian Nann und Emanuel Meßmer auf 5:1.

FV Kickers Lauterbach – SG Böhringen/Dietingen 0:4 (0:1). - Tore: 0:1 (23.) Volker Schneider, 0:2 (47.) Lukas Bühl, 0:3 (51.) Volker Schneider, 0:4 (60.) Jan-Kevin Sieber. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Manfred Bopp (Wannweil). Die Gäste nahmen das Heft in die Hand und Volker Schneider (23.) traf mit einem Freistoß zum 1:0. Zwei Minuten nach der Pause verdoppelte Lukas Bühl mit einem Kopfball die Führung der Gäste. Nur drei Minuten später fiel die Vorentscheidung zugunsten der SG, als der überragende Volker Schneider zum 3:0 traf. Jan-Kevin Sieber (60.) erhöhte danach auf 4:0. In der Schlussphase vergaben die Kickers einen Strafstoß.

SpVgg Bochingen – SV Villingendorf 1:2 (0:2). - Tore: 0:1 (28.) Marc Müller, 0:2 (37.) Patrick Frey, 1:2 (66.) Heiko Kanz. - Zuschauer: 120. - Schiedsrichter: Kevin Fach (Oberkollbach). Die Gäste lieferten vor allem im ersten Durchgang eine gute Vorstellung ab und führten bis dahin durch die Treffer von Marc Müller (28.) und Patrick Frey (37.) verdient mit 2:0. Nach der Halbzeit hielten die Gastgeber besser dagegen und Heiko Kanz (66.) gelang der Anschlusstreffer. Doch mehr ließ Villingendorf nicht zu.

BSV 07 Schwenningen – SV Zimmern II 1:6 (0:1). - Tore: 0:1 (10.) Alexander Hermann, 0:2 (52.) Pascal Gruler, 0:3 (57.) Kevin Müller, 0:4 (60.) Albijan Spahija, 1:4 (68.) Gökhan Sengül, 1:5 (72.) David Boric, 1:6 (87.) Sven Käufer. - Zuschauer: 130. - Schiedsrichter: Uwe Schaffart (Zizenhausen). - Gelbrote Karte für Kim Tursak (71./BSV). Die Gäste waren bis auf eine 15-minütige Schwächephase vor der Pause das tonangebende Team.