Meister VfL Mühlheim tritt bei Absteiger Fatihspor an

Der letzte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald am Sonntag bringt keine großen Höhepunkte mehr. Dem FV 08 Rottweil ist die Vizemeisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen und in Sachen direkter Abstieg ist alles geregelt. Lediglich die SG Böhringen/Dietingen könnte mit einem Sieg in Lauterbach, bei einer gleichzeitigen Niederlage des SV Zimmern II beim BSV 07 Schwenningen, dann dem SVZ II den Relegationsplatz überlassen. Alle acht Paarungen beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

BSV 07 Schwenningen – SV Zimmern II (So., 15 Uhr/Vorrunde 0:3). Ein Sieg des SVZ II beim BSV 07 Schwenningen wäre keine Überraschung. Ein Erfolg würde für die Gäste ein weiteres Jahr die Bezirksliga-Zugehörigkeit bedeuten. Der BSV kann nach der Rettung am vergangenen Wochenende frei aufspielen.

SV Gosheim – SpVgg 08 Schramberg (2:2). Die Gosheimer wollen sich mit einem Sieg von ihrem Publikum verabschieden.

SpVgg Bochingen – SV Villingendorf (2:2). Nach der jüngsten Heimniederlage ist dem SV Villingendorf in Bochingen kein Sieg zuzutrauen.

FV Kickers Lauterbach – SG Böhringen/Dietingen (1:10). Ob sich Lauterbach daheim gegen die Spielgemeinschaft für die 1:10-Schlappe in der Vorrunde noch rehabilitieren kann, darf bezweifelt werden.

SC 04 Tuttlingen – SG Aichhalden/Rötenberg (2:0). Diese Paarung sollte für den SC 04 Tuttlingen eine leichte Übung sein.

FV 08 Rottweil – SC Wellendingen (5:2). Der SC Wellendingen will sich beim angehenden Vizemeister besser verkaufen als bei der hohen Heimniederlage im Hinspiel. Beim FV 08 wird es schon darum gehen, sich für das Relegationsspiel am kommenden Mittwoch zu rüsten.

FV Fatihspor Spaichingen – VfL Mühlheim (1:7). Der Meister aus Mühlheim hat jetzt drei Niederlagen in Folge kassiert (Punktespiele und Pokalfinale). Beim Schlusslicht sollte zum Abschluss ein Sieg eingefahren werden. Nur bei einem zweistelligen Erfolg knacken die Mühlheimer noch die 100er-Tore-Marke.

Trossingen – SG Bösingen II/Beffendorf (1:2). Die Trossinger wollen ihren Trainer mit einem Sieg verabschieden. Das sollte gegen die im Frühjahr schwächelnden Gäste möglich sein. (ly)