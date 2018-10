„Mein Leben reicht nicht für einen 700-Seiten-Roman“

Gleich mit ihrem Erstling „Der Schwimmer“ hat sich Zsuzsa Bánk im Jahr 2002 in die erste Riege deutscher Schriftstellerinnen katapultiert. Mit ihrem jüngsten, im vergangenen Jahr erschienenen Roman „Schlafen werden wir später“ war die vielfach ausgezeichnete Autorin am Dienstagabend zu Gast beim vierten Literaturherbst-Abend in Tuttlingen.

Die übersichtliche Zahl der männlichen Zuhörer im fast voll besetzten kleinen Saal der Stadthalle war kein Zufall. Mit den Sorgen und Nöten ihrer Romanfiguren Márta und Johanna spricht Zsuzsa Bánk besonders Frauen aus dem Herzen – und das in ihrer von Kritikern und Lesern gleichermaßen hoch geschätzten, über alle 700 Seiten durchgängig poetisch verdichteten Sprache.

Während sich in einem Schwarzwalddorf die alleinstehende Lehrerin Johanna nach familiärer Geborgenheit sehnt, versucht die Schriftstellerin Márta in Frankfurt verzweifelt, dem Alltag mit drei Kindern ein wenig Zeit zum Schreiben abzutrotzen. Die seit ihrer Schulzeit innig befreundeten Frauen fragen sich, was in der zweiten Lebenshälfte noch für sie kommen mag.

Zsuzsa Bánks erlaubt in ihrem modernen Briefroman intime Einblicke in das Seelenleben ihrer Figuren: In ihren E-Mails vertrauen sie einander an, was sie in ihren mittlerweile so unterschiedlichen Lebenssituationen zuinnerst bewegt – und das oft spätabends: Schlafen werden sie später.

Ganz eigener Lesestil

Wie das Schreiben, hat Zsuzsa Bánk auch das Lesen in ihrem ganz eigenen Stil kultiviert: Sie artikuliert klar und gut verständlich, liest konzentriert, ohne den Blick zu heben, mit sanfter, jugendlicher und dabei ausdrucksvoller Stimme. Einen Monat im ersten der insgesamt über drei Jahre hinweg angelegten Korrespondenz der Freundinnen hat die Autorin ausgewählt.

Johanna hat eine Krebserkrankung überwunden, nicht aber den Schmerz ihrer Trennung von Markus. Mit Hingabe arbeitet sie an ihrer Dissertation über Annette von Droste-Hülshoff – die gerät aber immer wieder ins Stocken. Márta liebt zwar ihre Kinder über alles, doch die lassen ihr kaum Luft zum Atmen. Darüber hinaus kränkt sie die zunehmende Distanz zu ihrem Mann Simon. Und über die räumliche Distanz zueinander klagen beide Freundinnen unisono.

Ja, Zsuzsa Bánks Grundton ist melancholisch. Doch dank ihrer ausgefeilten bildreichen Sprache mit oft opulenten assoziativen Aneinanderreihungen von Attributen, Wortschöpfungen oder ganzen Sätzen werden selbst wehmutsvolle Themen zum berührend-schönen Lesegenuss. Und als inhaltlichen Gegenentwurf zu ihren zur Schwermut neigenden Heldinnen stellt Bànk ihnen mütterliche Freundinnen zur Seite. Über ihre Vertraute Lori sagt Márta: „Unter Loris tiefen Falten mäandert kein bitterer Zug.“ Und auch Johanna bewundert, dass Lori ihre Kämpfe gegen „Lebensdurcheinander“ und „Kopfdämonen“ gewonnen hätte.

Das Erfinden von Menschen

Wie Márta, lebt auch Zsuzsa Bánk in Frankfurt. Wie ihre Heldin, hat sie ungarische Wurzeln, wie sie, muss sie Schreiben mit ihrer Familie vereinbaren. Die Autorin erklärt jedoch, der autobiografische Anteil an ihrem Roman sei kleiner als man vermuten könne. Natürlich denke Johanna mal einen Gedanken, den sie vielleicht selber auch hatte. Doch Bànk beteuert: „Mein Leben ist langweilig. Es reicht nicht für einen 700-Seiten-Roman.“ Ein großer Reiz am Schreiben sei für sie deshalb: „Ich erfinde Menschen, mit denen ich jahrelang gut zusammen sein kann.“