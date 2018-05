Meilenstein für Ortsentwicklung

Die Stadt Tuttlingen bekommt ein weiteres Sanierungsgebiet. Diese positive Nachricht hat Oberbürgermeister Michael Beck laut einer Pressemitteilung der Stadt am Mittwoche erreicht. Die Sanierungsmaßnahme „Möhringen Ortsmitte“ wird vom Bund und dem Land Baden Württemberg unterstützt.

Ein Fördertopf in Höhe von 1, 8 Millionen Euro ist für das Sanierungsgebiet Möhringen Ortsmitte vorgesehen. Hiervon fließen 60 Prozent, also 1, 1 Millionen Euro, von Bund und Land zu, der Rest wird aus städtischen Eigenmitteln finanziert. Mit dieser Bewilligung ist aus Sicht von Oberbürgermeister Beck „ein großer Meilenstein für die weitere Ortsentwicklung in Möhringen geschafft“. Die Förderung soll dabei in erster Linie die privaten Eigentümer bei Modernisierungen unterstützen und das „Möhringer Städtle“ wieder lebenswerter machen, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Sanierung ist notwendig

Wie groß die Notwendigkeit eines Sanierungsgebietes in Möhringen tatsächlich ist, hat sich laut Stadt im Laufe der letzten Jahre immer stärker gezeigt. Städtebauliche Mängel und untergenutzte Gebäude prägen an vielen Stellen das Ortsbild. Im Ortsteil Möhringen bestehe großes Potenzial für eine umfassende und nachhaltige Entwicklung. Dies ha-ben auch die Möhringer Bürger im Rahmen der Zukunftskonferenz 2016 erkannt, und die Antragstellung für die Aufnahme Möhringens in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung angestoßen. Neben der großen Mitwirkungsbereitschaft der Möhringer war auch die Dringlichkeit eines Sanierungsgebiets aus-schlaggebend für den nun eingegangenen Zuschlag.

Im ersten Schritt wurden daraufhin durch die Wüstenrot- Haus und Städtebau GmbH in Zusammenarbeit mit der Stadt Tuttlingen vorbereitende Untersuchungen in Möhringen durchgeführt. Die privaten Eigentümer konnten in diesem Rahmen bereits Beratunsgangebote in Anspruch nehmen, bei welchen umfassend über die Fördermöglichkeiten eines Sanierungsgebietes informiert wurde. Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen wird in seiner Sitzung am 18. Juni öffentlich die förmliche Sanierungssatzung sowie die konkreten Förderrichtlinien beschließen. Daraufhin folgt am 19. Juni der Auftakt der Sanierungsmaßnahme.