Obwohl die Stadt Geschwindigkeit misst: Raser kommen ohne Strafe davon

Bei einer mehrtägigen Tempokontrolle in der Mittleren Gasse in Möhringen ist im Sommer nur rund ein Drittel der fast 12 000 Fahrzeuge im erlaubten Bereich unterwegs gewesen. Das geht aus einer Statistik der Stadt hervor. Drei Fahrer waren in der 30er-Zone fast 50 km/h zu schnell.

Mehr als Woche lang hatte die Stadt sämtliche Fahrzeuge gemessen, die den Straßenzug in der Ortsmitte des Stadtteils befahren haben. Gemessen wurden an neun Tagen zwischen dem 17. und dem 25. Juni insgesamt 11 622 Autos, Lastwagen und Lastzüge.

Zwei Drittel der Autofahrer zu schnell

Davon waren lediglich knapp 3500 mit den erlaubten 30 km/h oder weniger unterwegs; 8126 dagegen waren zu schnell. Aufgeschlüsselt waren das rund 6200 Fahrerinnen und Fahrer mit bis zu 40 Stundenkilometern und 1807 mit bis zu 50 Sachen.

An höheren Überschreitungen der erlaubten Höchstgeschwindigkeit kamen 116 Fahrzeuge (bis 60 km/h) und weitere neun dazu, die bis zu 70 km/h drauf hatten; und bei drei Autofahrern zeigte der Tachometer sogar bis zu 80 km/h, wohlgemerkt in einer Tempo-30-Zone.

Die Belastung der Straße ist unterschiedlich: Am 17. Juni, einem Samstag, wurde sie von nur 665 Fahrzeugen befahren, die meisten Messungen kamen am 21. Juni, einem Dienstag, zustande: 1581. Die Tempomessungen hatte die Stadt auf Wunsch von Anwohnern vorgenommen. Die Ergebnisse gaben Rathausvertreter kürzlich im Ortschaftsrat auf Nachfrage von Michael Seiberlich bekannt.

Raser kommen ohne Strafe davon

Gemessen hat die Stadt mit einem digitalen Gerät – es wurde also in der Messperiode nicht geblitzt, sodass auch die Raser in diesem Fall straflos davonkommen. Als nächste „Eskalationsstufen“ wäre eine für den Autofahrer sichtbare Anzeige der gemessenen Geschwindigkeit („Sie fahren…“ samt Smiley) und dann der Blitzer-Einsatz möglich.