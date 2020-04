Mehrjährige Haft für Messerstecher

Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Rottweil hat am Dienstag nach neun Prozesstagen die beiden Haupttäter der Messerstecherei am 9. August 2019 vor dem Tuttlinger Rathaus, zwei syrische Flüchtlinge, zu Haftstrafen von jeweils vier Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Der dritte Angeklagte, ebenfalls ein Syrer, kam wegen Beihilfe mit einer sechsmonatigen Haftstrafe, die zur Bewährungsstrafe ausgesetzt wurde, davon.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 22 und 28 Jahre alten Männer einen 29-Jährigen aus dem Kosovo mit Messerstichen und Schlägen so schwer verletzten, dass er nur knapp dem Tod entkam. Staatsanwältin Isabel Gurski-Zepf blieb in ihrem Plädoyer beim Anklage-Vorwurf des versuchten Totschlags und forderte Haftstrafen von sieben Jahren und drei Monaten, sechseinhalb und dreieinhalb Jahren.

Die Pflichtverteidiger plädierten auf höchstens drei Jahre beziehungsweise Freispruch für den Mitläufer, Bericht folgt.