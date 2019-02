Mehrere Unfälle wegen Schnee und Glätte

Schnee und Glätte machen den Autofahrern zu schaffen: Mehrere Unfälle sind am Montagmorgen laut Polizei schon in Tuttlingen passiert. Alleine drei hat es in der Möhringer Straße gegeben, der Verkehr staut sich zurück in den Aesculap-Kreisel.

Über die Schwere der Unfälle konnte die Polizei bislang nichts sagen. Es habe aber auch Verletzte gegeben.

Augenzeugen berichten von spiegelglatten Straßen. Besonders stark betroffen war laut einer Autofahrerin der Verkehr auf der B 311 zwischen Immendingen und Möhringen. Auch auf der anderen Seite der Stadt standen Autofahrer auf der B 523 teils bis Eßlingen im Stau.

