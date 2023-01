Nach Kontrolle: Polizei beschlagnahmt CBD-Produkte

Hanfprodukte liegen gerade im Trend, auch in Tuttlingen. Ein Laden, der sich auf sogenannten CBD-Produkte – ein Wirkstoff aus der Hanfpflanze – spezialisiert hat, hat erst Anfang 2022 in Tuttlingen aufgemacht. Doch läuft dort wirklich alles regelkonform ab? Eine Polizeikontrolle vom Donnerstag lässt auf anderes schließen.

Überall in den Läden werden solche Produkte verkauft, das ist lächerlich. Attila Maurer, Betreiber des Shops

Es habe sich um eine Kontrolle der Lebensmittelüberwachung des Landratsamts und der Polizeieinheit Gewerbe und Umwelt gehandelt, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. 16 Produkte seien in dem Laden an der Freiburgstraße beschlagnahmt worden. Problem dabei: Die Produkte waren laut Polizei von den Inhaltsstoffen her nicht als Lebensmittel freigegeben.

Das Tuttlinger Landratsamt gab am Freitag nichts weiter zu den Vorfällen bekannt, will in der kommenden Woche aber etwas dazu mitteilen.

CBD-Produkte bräuchten Zulassung

Hintergrund ist offenbar eine Regelung des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit: CBD-Produkte gelten als neuartige Lebensmittel, sogenanntes „Novel Food“ und benötigen als solche eine Zulassung. Weil es die für CBD bisher nicht gibt, gelten die Produkte als „nicht verkehrsfähig“, dürfen also nicht verkauft werden.

Da wird noch schön Druck gegeben, bevor Marihuana legal wird. Attila Maurer

Hanfsamen, Hanfsamenöl, Hanfsamenmehl oder entfettete Hanfsamen dagegen dürfen laut dem Bundesamt verkauft werden. Sie gelten nicht als „neuartig“. Und auch in Hygiene- oder Kosmetikprodukten darf CBD drin sein.

Betreiber sieht sich gegängelt

Attila Maurer, der den Laden betreibt, kann das nicht nachvollziehen. „Überall in den Läden werden solche Produkte verkauft“, sagt er, „das ist lächerlich.“ Er bezieht seine Produkte aus Deutschland und Europa. Dass das alles illegal sein soll, kann er sich nicht vorstellen.

Für ihn ist das eine Doppelmoral. „Da wird noch schön Druck gegeben, bevor Marihuana legal wird“, meint er. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, „die kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ einzuführen. Momentan wird eine Gesetzesvorlage erarbeitet.

Welche rechtlichen Konsequenzen die Untersuchung in seinem Laden hat, weiß Maurer noch nicht. Er will gegebenenfalls mit einem Anwalt dagegen vorgehen.

Fall aus der Region sorgt für Aufsehen

Ein ähnlicher Fall aus der Region hatte kürzlich für viel mediales Interesse gesorgt. Dabei wurde einem Betreiber von drei Hanfläden in Lörrach, Freiburg und Lahr aufgrund seiner Produkte gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Es ging um den THC-Gehalt verschiedener Produkte. THC ist ebenfalls ein Wirkstoff aus der Cannabispflanze und hat, im Gegensatz zu CBD, eine berauschende Wirkung. Er wehrte sich gegen die Vorwürfe unter anderem in einem Videobeitrag bei einem Privatsender.