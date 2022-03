Mehrere hundert Liter Diesel gestohlen

Gleich an drei Orten im Landkreis Tuttlingen haben Unbekannte Diesel gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus Baumaschinen und Lastwagen „abgeschlaucht“.

In Trossingen waren Baumaschinen einer Firma in der Straße „Im Steinen“ betroffen. Die Diebe gelangten durch Aushängen eines Bauzauns auf ein Betriebsgelände. Dort brachen sie an drei Lastwagen die Tankdeckel auf und schlauchten anschließend insgesamt rund 350 Liter Kraftstoff ab. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von rund 1000 Euro liegen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Trossingen, Telefon 07425/338670, zu melden.

Im gleichen Zeitraum schlauchten Unbekannte rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lastwagen, der in der Alfred-Wilm-Straße in Emmingen geparkt war, ab. Ein 47-Jähriger hatte seinen Lkw über das Wochenende in einer Sackgasse des dortigen Gewerbegebietes auf Höhe einer Wendeplatte abgestellt. Am Sonntagmittag stellte der Fahrer fest, dass das Schloss des Tankdeckels aufgebrochen und der Kraftstoff abgeschlaucht wurde.

Ebenso haben Unbekannte über das Wochenende aus mehreren Baumaschinen einer Baustelle in der Rußbergstraße in Tuttlingen rund 400 Liter Kraftstoff gestohlen. An zwei Maschinen brachen die Täter die Tankdeckel auf, zwei waren unverschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Tuttlingen, Telefon 07461/941664, entgegen.