Mehr Geld und Toilettenanlage für„Sommer im Park“

Das Budget der Veranstaltungsreihe „Sommer im Park“ wird um insgesamt 3000 Euro erhöht. 2000 Euro werden für die Bereitstellung eines behindertengerechten Sanitärcontainers für das Format „Sommer im Zelt“ eingeplant. Weitere 1000 Euro werden zum Auffangen der allgemeinen Preissteigerungen bei den Programmkosten gewährt.

Das Aufstellen des Toilettencontainers für die einwöchige Reihe „Sommer im Zelt“ hatte Stadtrat Dieter Müller (SPD) angeregt. Christof Manz bietet in der ersten Augustwoche jedes Jahr in Kooperation mit ProTUT und dem Rittergartenverein im alten Zirkuszelt Veranstaltungen für Familien sowie Abendprogramm an. Bis zu den öffentlichen WCs am Donauspitz sei es doch recht weit, vor allen Dingen für Menschen, die nicht gut zu Fuß seien, so Müller. Die Räte des Verwaltungs- und Finanzausschusses empfahlen dem Gemeinderat einstimmig, diese Kosten mitzutragen. Die Erhöhung des Gesamtbudgets „Sommer im Park“ ist laut Claus-Peter Bensch von der Stadtverwaltung auch deshalb notwendig, weil die Gema-Gebühren stark angestiegen seien.