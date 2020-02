Mehr als jeder fünfte Schüler hat psychische Probleme - Wie eine Schulsozialarbeiterin hilft

Mehr als jedes fünfte Schulkind im Land hat psychische Probleme. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der DAK Krankenversicherung. Für Kathrin Müller, Schulsozialarbeiterin der Stadt Tuttlingen, kam diese Meldung nicht überraschend. Die Zahlen seien nicht zwingend besorgniserregend. Im Interview mit Volontärin Birga Woytowicz erklärt sie, warum und wie sie Schülern im Alltag hilft.

Frau Müller, warum wecken die neuen Zahlen bei Ihnen keine Sorgen?

Es wird offensiver über das Thema gesprochen. Klar, die Zahlen steigen vermutlich auch. Aber das Thema rückt weiter aus der Tabuzone. Wobei immer noch viele Kinder zu mir kommen und gleich im ersten Satz sagen: „Aber ich will nicht zum Psychologen.“ Das liegt mit an der Generation der Eltern, in der nicht so offen über psychische Probleme gesprochen wurde.

Schulsozialarbeiterin Kathrin Müller (Foto: BWO)

Was steckt denn sonst noch hinter steigenden Fallzahlen?

In den sozialen Medien sehe ich einen großen Faktor. Bei dem Wort „Klassengruppe“ bekomme ich schon Schweißausbrüche. In der fünften Klasse geht es schon los mit WhatsApp-Gruppen. Eine für die Klasse, eine für die Hausaufgaben oder eine für die Klassenfahrt. Dann geht es immer darum, wer rein darf und wer nicht. Es kommt oft zu Streit. In den Gruppen trauen sich die Schüler eher Sachen zu sagen als in einem persönlichen Gespräch. Da bekommen sie keine direkte Reaktion, erkennen aber auch nicht das Ausmaß ihres Verhaltens.

Was sind denn die häufigsten Erscheinungsformen psychischer Probleme, denen Sie begegnen?

Oft sind es ein geringer Selbstwert oder eine depressive Verstimmung. Das gibt es immer öfter, genau wie Essstörungen. Wobei die häufiger bei Mädchen auftreten. Jungs zeigen eher allgemeine Verhaltensauffälligkeiten. Dazu gehört zum Beispiel ADHS. Oft spüren die Schüler auch Leistungsdruck, vor allem an Gymnasien. Grundsätzlich trifft es aus meiner Erfahrung Mädchen und Jungen in gleichem Maß. Das zieht sich auch durch alle Altersstufen und Schularten.

An einer Schule haben Sie mehrere hundert Schüler im Blick. Wie funktioniert das, wenn man allein ist?

Man muss immer dran bleiben. Das ist eine Menge Beziehungsarbeit. Deswegen bin ich auch eher weniger im Büro. Ich bin in den Pausen draußen oder mache Sozialtrainings mit den Klassen. Manchmal kommen auch von Lehrern Hinweise. Was wichtig ist: Wer kommt, kommt freiwillig zu mir. Kein Schüler muss mit mir sprechen. Es kann auch sein, dass ich nicht zu jedem einen Draht finde. Aber dann kann ich an andere Kollegen aus der Sozialarbeit weitervermitteln.

Was ist, wenn Sie merken, dass etwas im Argen liegt, das Kind aber nicht reden mag?

Grundsätzlich habe ich Schweigepflicht und darf die Eltern nicht einfach informieren. Anders ist es, wenn es eine akute Gefährdung gibt. Zum Beispiel bei Suizidgedanken. Dann hole ich sofort die Eltern mit ins Boot. Manchmal braucht es aber auch Zeit. Es gibt Kinder, die anklopfen, aber nicht direkt reden wollen. Manchmal spielen wir bei den ersten Treffen einfach ein Spiel. Das Anliegen selbst ist direkt gar kein Thema. Aber trotzdem kommt man dabei ganz niederschwellig ins Gespräch.

Sie sitzen mitten im Schulgebäude. Jeder kann sehen, wer bei Ihnen ein und ausgeht. Wie groß ist das Thema Stigmatisierung?

Gottseidank gar keins. Es ist wichtig, dass ich nah dran bin und die meisten sehen das locker Aber klar kann man sich auch außerhalb mit mir treffen oder ich mache Hausbesuche. Ich bin jetzt seit drei Jahren in diesem Job und inzwischen ist es auch etwas Cooles geworden, zu mir zu kommen. Wenn ich durch das Gebäude laufe, rufen mir Schüler zu, dass sie bald mal wieder vorbei kommen wollen. Ich sage immer: Ihr könnt auch zu mir kommen, um mir etwas Schönes zu erzählen. So baue ich Vertrauen auf, auf das sich die Schüler zurückbesinnen können, wenn sie später mal ein Problem haben. Dann fällt das Reden leichter.