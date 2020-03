Mehr als acht Millionen Euro fließen 2020 in die Straßen im Kreis

Mehr als 8 Millionen Euro fließen 2020 in die Straßen im Landkreis Tuttlingen. Neben Bund und Land stemmt der Kreis den geringsten Anteil. In der jüngsten Sitzung hat der Kreisausschuss für Mobilität und Verkehr rund eine Million Euro für den Straßenbau frei gemacht.

Das meiste davon frisst die Kreisstraße 5911 zwischen Trossingen und Aixheim. Die Fahrbahndecke ist von Rissen durchzogen. Außerdem bilden sich immer mehr Spurrinnen. Dadurch kann das Wasser nicht mehr richtig abfließen, wodurch wiederum die Gefahr von Aquaplaning steigt. Die Tragschicht der Fahrbahn ist dagegen noch in Ordnung. Für 700 000 Euro will der Kreis die Straßendecke mit einer Binderschicht verstärken. Damit soll ihre Lebensdauer um 25 Jahre verlängert werden. Vorsorglich wurden die Bauarbeiten dafür schon vor der Sitzung ausgeschrieben. Der Ausschuss hofft, die Aufträge Mitte März vergeben zu können.

Bei der Erneuerung der Kreisstraße 5909 hakt es derweil bei der Auftragsvergabe. Vor einem Jahr hatte der Kreis die Straßensanierung und den Neubau der Katzenlochbachbrücke zum ersten Mal ausgeschrieben. Kein einziges Angebot ging ein. Ein zweiter Anlauf wurde im Herbst gestoppt: Die Anbieter forderten höhere Preise als erwartet. „Bei der aktuellen Konjunktur findet man nicht immer Firmen zu den erwarteten Konditionen“, sagt Landrat Stefan Bär. Jetzt wolle man eine dritte und letzte Ausschreibung starten. „Dann müssen wir aber auch springen.“ Klaus Schellenberg (CDU) bestätigte das Vorgehen. „Hoffen wir mal, dass sich der Markt entspannt und mehr Wettbewerb eintritt.“ Immerhin gebe es aktuell noch kein Verkehrssicherheitsrisiko, Straße und Brücke hielten etwas Verzögerung noch aus.

Weiteres Projekt ist die Neuverlegung der Kreisstraße 5905, die als Ortsdurchfahrt eine von zwei Hauptverkehrsachsen in Bubsheim ist. Die Straße zerteilt die Ortsmitte und belastet Fußgänger und Radfahrer. Daher soll die Kreisstraße auf die nördliche Seite des Rathauses entlang des Feuerwehrmagazins verlegt werden. Da die Gemeinde diese Änderung durchbringen möchte, muss sie eigentlich auch die Kosten dafür übernehmen. Der Kreisausschuss hat jetzt aber einstimmig beschlossen, sich mit 40 000 Euro zu beteiligen. Torsten Erdmann (OGL) schlug vor, einen Radweg zu integrieren, sodass der Platz unter den Verkehrsteilnehmern künftig gerecht aufgeteilt sei. Der Landrat winkte aber ab: „Wir bauen nicht auf eigene Kosten Radwege. Das geht immer nur im Schulterschluss mit der Kommune.“ Solle der Kreis stärker in das Projekt einsteigen, müsse das noch einmal extra diskutiert werden.

Nicht nur mit der Kommune, auch mit dem Bund müsse sich der Kreis abstimmen. Das gab Kreisrat Schellenberg zumindest für die Sanierung der Bettelbrücke in Wurmlingen zu bedenken. Sie ist Teil der Kreisstraße 5920. „Auf der B14 von Tuttlingen in Richtung Spaichingen bekommt Wurmlingen noch eine Lärmschutzwand. Außerdem steht 2021 die Belagserneuerung der B14 an.“ Im Zuge der Baustellen würden Umleitungen eingerichtet. Da wäre es ungeschickt, wenn zeitgleich auch die Arbeiten auf der Bettelbrücke liefen, sagte Schellenberg.

Der Bund steckt nicht nur 2,9 Millionen Euro in die Lärmschutzwand. Er beteiligt sich auch mit 500 000 Euro am letzten Bauabschnitt der Primverdolung, die in Spaichingen an der B14 erneuert wird. Insgesamt hat der Bund mit rund 1,1 Millionen Euro mehr als die Hälfte des Bauprojekts übernommen.

3,8 Millionen Euro fließen außerdem aus Landestöpfen in die Straßen im Kreis. Zwei Drittel davon kommen der Landstraße 433 zugute. Der erste Abschnitt der Denkinger Ortsdurchfahrt von der Kreuzung Frittlingen/Gosheim bis zur Wettbachbrücke wird saniert. Dagegen gehen die Bauarbeiten auf der L433a zwischen Denkingen und dem Klippeneck mit Landesmitteln in die letzte Runde.

Für die Sanierung der Fahrbahn der Landstraße 225 stellt das Land 400 000 Euro bereit. Den Rest übernimmt der Automobilhersteller Daimler. Die Straße verläuft parallel zum Prüf- und Technologiezentrum und soll bis Mauenheim erneuert werden. Neben einer neuen Fahrbahn bekommt die Landstraße 438 zwischen Balgheim und Dürbheim zusätzlich einen Amphibienschutz verpasst.

Auf fast allen betroffenen Landstraßen müssen sich Autofahrer auf Vollsperrungen einstellen, einzige Ausnahme ist die Instandsetzung der Ortsdurchfahrt (Landstraße 434) Rietheim. Sie wird halbseitig befahrbar sein.