Mehr als 90 Kurse könnten im Mai digital starten

Mit einem umfangreichen Kursangebot versucht die Volkshochschule Stadt und Kreis Tuttlingen das Weiterbildungsangebot auch in der Corona-Krise fortzusetzen. Über 90 Kurse – vor allem im Sprachenbereich sowie im Gesundheitsbereich – könnten im Mai starten, wenn das Angebot von den Teilnehmern angenommen werde, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir waren positiv überrascht, wie viele Kursleitende sich auf das Abenteuer einer Kursdurchführung per Videokonferenz einlassen wollen“, kommentiert vhs-Leiter Hans-Peter Jahnel die aktuelle Umstellung auf digitale Kurse. Jetzt müsse man abwarten, wie die Teilnehmenden darauf reagieren, so der vhs-Leiter.

Wichtig sei dem vhs-Team gewesen, dass für die Kurse ein stabiles Konferenz-Tool zur Verfügung stehe. Nach verschiedenen Tests, bei denen auch ausgewählte Kursleitende „Pionierarbeit“ leisteten und ihre Erfahrungen aus der Testphase einbrachten, ist sich der Medienpädagoge und stellvertretende vhs-Leiter Steffen Griesinger sicher, eine „gute Lösung“ gefunden zu haben. „Das eingesetzte Videokonferenz-System erfüllt die technischen Erwartungen, so dass sich eigentlich keine Pannen ergeben dürften“, äußert sich Griesinger hinsichtlich der technischen Grundlagen zuversichtlich. Neben einer stabilen Internetverbindung benötigen die Teilnehmenden einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone.

Auch die vhs-Verwaltung ist beim aktuellen Krisenmanagement und beim Neustart mit digitalen Online-Kursen seit Tagen stark gefordert. Sowohl die Kursleitenden als auch die Teilnehmenden gilt es jetzt über das Neuland der Online-Kurse genau zu informieren, „damit alles rund läuft“, wie Verwaltungsleiterin Brigitte Seeburger betont. Die Teilnehmenden, deren Kursleiter sich auf den digitalen Unterricht einlassen, seien bereits alle angeschrieben und um Rückmeldung gebeten worden. Und ab sofort wird sich Medienpädagoge Steffen Griesinger verstärkt um die technische Einweisung der Kursleitenden kümmern.

„Von einer Entschleunigung in der Corona-Krise kann bei uns keine Rede sein“, konstatiert vhs-Chef Jahnel das emsige Treiben bei der vhs. Was die Kosten für einen Online-Kurs betrifft, habe man sich an der aktuellen Gebührenordnung orientiert, um die Hemmschwelle eines Kursbeitritts möglichst gering zu halten.

Das gesamte Online-Kursangebot wird auf der vhs-Homepage www.vhs-tuttlingen.de ersichtlich sein.