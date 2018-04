Mehr als 200 Mädchen und Jungen beim Kinderfestival in der Karlsschule

Erstaunlich „mucksmäuschenstill“ ist es am Samstagmorgen in der Turnhalle der Karlschule gewesen, als das Theater september aus Mühlheim das Kinderfestival 2018 mit dem Stück vom „Starken Wanja“ eröffnet hat. 205 Mädchen und Jungen folgten Martin Bachmann und Cécil Legrand eine Stunde lang aufmerksam und gebannt – als diese unter der Zuhilfenahme von fantasievollen Puppen ein Märchen wahr werden ließen: Nach vielen überstandenen, zum Teil turbulenten Abenteuern, ist Wanja zum Zaren von Russland gekrönt worden und hat die Prinzessin geheiratet.

Köstlich, wie die jungen Zuschauer mitfieberten und sich ab und an mit Zwischenrufen an dem Stück beteiligten. Den Eifer übernahmen sie, begleitet von ihren Betreuern, dann auch zu den einzelnen Aktionen, die in verschiedenen Klassenräumen der Karlschule stattfanden. „Prinzessinnen haben schöne Schuhe, sie gehen schön und haben lange Kleider und Kronen. Prinzen tragen goldene Gewänder“, wurde Kinderbuchautor Simek Büchel von seinen Zuhörern belehrt. Doch seine Figuren kamen da ganz anders daher. Die Prinzessin mit dickem Pulli und Gummistiefeln, mit Bommelmütze und normaler Hose der Prinz, was bei den jungen Teilnehmern für ausgelassene Lachanfälle sorgte.

Im nächsten Raum verwandelten sich die Gäste zu den von Barbara Kindermann vorgetragenen Texten und den Melodien zu „Peter und der Wolf“ in die Tiergestalten, und spielten diese voller Begeisterung nach. „Tanzen wie das Rumpelstilzchen?“, bei Sista Sherin übten selbst die coolsten Jungs einen perfekten Hüftschwung, um dann anschließend wie Rotkäppchen durch den Wald zu hüpfen, oder als Wolf durch diesen zu schleichen.

Märchen und Skelette

Ein wenig mystisch wurde es bei Martina Obergfell, die bei Kerzenschein und Räucherduft in die zauberhafte Welt der Märchen entführte und dabei so manche „reale Frage, wie was ist ein Moor“ beantworten musste. Bei Schauspielerin und Kinderbuchautorin Sylvia Schopf wurde es dann schaurig schön, als sie, untermalt von klappernder Skelett-Musik, Geschichten vom Türmer hoch oben auf dem Wehrturm der alten Stadtmauer und den auferstanden Gespenstern auf dem Friedhof vorlas. Hexen, Feen und andere Fabelwesen wurden im Theaterworkshop von Schauspielerin Dorothea Jakubowski fantasievoll zum Leben erweckt. Mit dem Kinder Festival unter dem Motto „Hören, Tanzen, Sprechen – Echt coole Klassiker“ hat Organisatorin Anja Rudolph von der Volkshochschule Tuttlingen den Geschmack des Publikums von fünf bis zwölf Jahren getroffen. Gastgeber war in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal die Karlschule, die selbst mehr als 100 Teilnehmer mitbrachte. Ein besonderer Dank von Anja Rudolph ging an Aesculap-Vorstand Jens Lackum, „denn ohne die finanzielle Unterstützung, sämtliche Autoren und Dozenten wurden seitens der Firma bezahlt, könnten wir dieses Kinderfestival nicht durchführen“, sagte Rudolph. Neben der finanziellen Unterstützung betreute Lackum am Vormittag auch selbst eine Gruppe.

Gelungenes Experiment

Das Experiment, Kinder für Bücher zu begeistern, mit ihnen gemeinsam in fremde Welten einzutauchen, dabei fantastische Abenteuer zu erleben – und das alles mit literarischen Klassikern, ist gelungen. Die Gäste machten begeistert mit und beteiligten sich von Beginn an engagiert an dem Dargebotenen, zu dem sie immer wieder viele Fragen hatten, und während der Aktionen auch Selbsterlebtes einfließen ließen.