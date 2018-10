Medizinprodukteverordnung: „Das Worst-Case-Szenario ist nicht eingetreten“

In der Medizintechnikbranche in Tuttlingen dreht es sich seit Jahren nur noch um eins: die Medizinprodukteverordnung der EU (EU-MDR). Was bedeutet sie für das Cluster, welche Veränderungen wird es geben und wer sind die Sieger und Verlierer? Darüber hat Redakteurin Dorothea Hecht mit Julia Steckeler und Meinrad Kempf von der Clusterinitiative Medical Mountains gesprochen.

Um es plakativ zu formulieren: Geht es den kleinen Medizintechnikunternehmen gerade an den Kragen?

Julia Steckeler: Verallgemeinernd kann man das nicht sagen, aber manchen eventuell schon. Es gibt kleine Unternehmen, die in der Tiefe sehr gut aufgestellt sind und die sich rechtzeitig auf die EU-MDR vorbereitet haben und mit ihren Geschäftspartnern in den Austausch gegangen sind. Sie haben Lösungen gefunden und werden stark aus dieser Umstellung herausgehen, vielleicht sogar mit einem Wettbewerbsvorteil. Und es gibt andere, denen geht es an den Kragen.

Was machen die falsch?

Steckeler: Es ist wichtig gewesen, sich rechtzeitig vorzubereiten und eine strategische Entscheidung zu treffen: Was will ich überhaupt? Die Unternehmen, die sich dafür entschieden haben, mit ihrer Marke auf dem Markt zu bleiben, haben auch einen klaren Weg für sich definiert: Ich will es, aber auch mit allen Konsequenzen und Investitionen, die es bedarf. Die Unternehmen, die das Ganze nach wie vor vor sich herschieben, die haben es schwerer, denen fehlt irgendwann die Zeit. Leider gibt es aber auch viele Unternehmen, die gerne würden, denen aber die Leute fehlen. Der Markt ist leergefegt, was die Expertise anbelangt. Alleine schafft es kaum ein kleines Unternehmen, sie müssen sich in den meisten Fällen nochmal Hilfe ins Haus holen.

Im Raum Tuttlingen gibt es noch viele Ein-Mann-Betriebe, die teilweise von der Werkstatt im Keller aus arbeiten. Kann man als Ein-Mann-Betrieb überhaupt bestehen?

Steckeler: Ja, können sie, wenn sie gute Qualität liefern. Mit einer eigenen Marke sind diese Ein-Mann-Betriebe meistens ohnehin nicht auf dem Markt, sie arbeiten als „verlängerte Werkbank“. Das heißt, sie bekommen Aufträge und müssen genau das liefern, was der Auftraggeber will. Was sie brauchen, ist eine gute Beziehung zu ihren Kunden.

Meinrad Kempf: Ich sehe das größere Problem eher bei den Zehn-Mann-Betrieben. Sie brauchen eine eigene Kraft für das Qualitätsmanagement. Das wird durch die EU-MDR künftig so aufwändig, dass es als Zusatzaufgabe zu anderen Tätigkeiten kaum zu stemmen ist. Da stellt sich den Betrieben schon die Frage, kann ich mir das leisten?

Steckeler: Fakt ist, dass größere Firmen, die Komponenten und Teile von kleineren Betrieben beziehen, die Zahl ihrer Lieferanten aktuell drastisch reduzieren um die gestiegenen Anforderungen an das Lieferantenmanagement bewerkstelligen zu können. Wenn eine Firma bisher 300 Lieferanten hat, dann reduziert sie vielleicht auf 150. Da ist die Frage: Wer bleibt drin und wer fliegt raus? Und da kommt es auf die frühe Kontaktaufnahme an. Den kleinen Unternehmen kann man deshalb nur raten: Setzt euch mit euren Kunden in Verbindung und fragt, ob ihr das liefern könnt, was die wollen. Und bereitet euch vor. Auch wir helfen da weiter.

Wie können Sie helfen?

Steckeler: Durch gezielte Qualifizierung vor Ort, durch Leitfäden, Dokumente, aber auch durch Gemeinschaftsprojekte wie beispielsweise geteilte Literaturauswertungen für die klinischen Bewertungen, um im Verbund Kosten und Risiken zu teilen. Wir bieten zudem auch Workshops, bei denen konkrete Maßnahmen erlernt werden, was in sinnvoller Reihenfolge wie getan werden sollte.

Ist die Bereitschaft überhaupt da, Dinge gemeinsam zu machen? Ich habe den Eindruck, die Branche tut sich da schwer.

Steckeler: Wir haben hier im Raum eine über viele Jahre organisch gewachsene Struktur, die bisher beinhaltete, dass man kaum miteinander redet. Aber wenn es drauf ankommt, dann reden die Unternehmer eben doch miteinander und helfen einander. So sehr es als Nachteil gesehen wurde, dass die Konkurrenz gleich auf der anderen Straßenseite sitzt, so merken jetzt viele, dass das auch ein Riesenvorteil gegenüber anderen Firmen aus Europa ist,, die genau die gleichen Anforderungen erfüllen müssen. Wir haben hier alles vor Ort, eine geballte Kompetenz. Natürlich wird sich die Landschaft verändern, Größere werden Kleinere schlucken, es wird eine Marktkonsolidierung stattfinden, aber am Ende wird der Standort stark da raus gehen, in der Gemeinschaft. Wer das für sich nutzen möchte, der sucht auch den Austausch. Bei unserem Expert Table arbeiten 14 Unternehmen zusammen, die das sofort für sich erkannt haben da sitzen Karl Storz, Henke-Sass/Wolf, Aesculap, KLS Martin, Hebu, Peter Lazic, Medicon, Pajunk und andere an einem Tisch – das ist ein Spiegelbild der Industrie. Und der Austausch ist vertrauensvoll, offen und vor allem sinnvoll! Über 30 weitere Unternehmen aus der Region haben sich dieser Initiative als passive unterstützer angeschlossen und profitieren von den Ergebnissen.

Auch über Innovationen?

Steckeler: Nein, über Produktinnovationen natürlich nicht, höchstens vorwettbewerbliche Bereiche. Aber über Prozesse. Wie macht ihr das, wie machen wir das, was können wir voneinander lernen? Um solche Fragen geht es.

Kempf: Da ist schon jetzt viel gewachsen. Das Worst-Case-Szenario vieler kleiner Unternehmen war ja: Nach der EU-MDR gibt es nur noch Karl Storz und Aesculap, die anderen Unternehmen sind weg. Das wird aber nicht so sein. Der Motor unserer Wirtschaft und die Stärke dieses Clusters kommt aus den erfolgreichen Beziehungen verschiedenster Firmen untereinander.

Kann man sagen: Die Großen können ohne die Kleinen nicht und umgekehrt?

Kempf: Diese Verflechtung ist zumindest sehr intensiv. Storz und Aesculap sind nur beispielhaft, aber auch die beziehen Waren aus der Region und brauchen ihre Lieferanten vor Ort.

Steckeler: Es lässt sich nicht leugnen, dass es eine Marktkonsolidierung stattfindet. Es gibt auch gut funktionierende Unternehmen, die schlichtweg die strategische Entscheidung für dich getroffen haben, nicht mehr weitermachen zu wollen und bieten sich anderen zum Kauf an. Andere Firmen kaufen sich in die Wertschöpfungskette ein .Also Hersteller übernimmt Lieferant, Lieferant übernimmt Vorlieferant, usw. Wir haben eine anonyme Nachfolgebörse bei uns, die diese Bewegung in der Branche widerspiegelt.

Entstehen dadurch eher größere Unternehmen oder bleiben die auf dem kleinen Niveau?

Steckeler: Beides. Größere Unternehmen übernehmen kleinere Firmen, aber auch „kleinere“ Mittelständler vergrößern sich passend bzw. ergänzend zu ihrem Produktportfolio.

Wenn es die EU-MDR nicht gegeben hätte, hätte es den Wandel dennoch gegeben?

Steckeler: Durch die schwierige Nachfolge- und Fachkräfte-Situation glaube ich, ja, dass trotz allem ein Wandel stattgefunden hätte. Wenn man keinen Nachfolger mehr hat für ein kleines Unternehmen, steht man auch vor der Frage, wie es weitergeht. Auch bei Fachkräften: Der Konkurrenzkampf ist da groß. Ein kleines Unternehmen kann nicht das bieten, was ein größeres bieten kann. Auf Dauer hätte sich da einiges gewandelt. Er wäre aber natürlich gewesen. Und langsamer. Und hätte mehr Möglichkeiten gelassen. Möglichkeiten, die vielen Unternehmen jetzt durch eine Überregulierung einiger Anforderungen genommen wurde. Unternehmen, die eigentlich nur mehr Zeit bräuchten, um da ebenfalls gesund heraus zu gehen. Das macht es ungerecht.

Kempf: Was auch bedauerlich ist: Jedes Unternehmen, egal ob fünf oder 500 Mitarbeiter, war eine kleine Ideenschmiede. Die Ideen wurden auch immer zur Marktreife geführt. Da habe ich die Sorge, dass ein „Brain Drain“ stattfindet. Dass die schlauen Ingenieure und Tüftler nicht mehr so frei arbeiten können.

Steckeler: Jedes Medizintechnikunternehmen ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist schon schwer bedauerlich, dass politische Rahmenbedingungen so vorgegeben werden, dass es sich für ein Unternehmen oft nicht mehr lohnt, innovativ zu arbeiten, weil nicht ischer ist, dass man die Innovation überhaupt profitabel auf den Markt bekommt.

Die Übergangsfrist für die Zertifizierungen nach EU-MDR geht bis 2020. Ein sportlicher Zeitplan?

Steckeler: Ja, denn effektiv ist es nur ein Jahr. Die benannten Stellen ihrerseit müssen ja erst noch zertifiziert werden. Man erwartet, dass das im Frühjahr 2019 soweit sein wird. Und dann müssen die benannten Stellen wiederum innerhalb von einem Jahr die Produkte der Firmen (re)zertifizieren. Hinzu kommt auch bei ihnen ein großes Kapazitätsproblem. Die Infrastruktur, um die EU-MDR fristgemäß richtig umsetzen zu können, st noch nicht gegeben. Darunter leiden die Hersteller am meisten. Und am Ende auch die Patienten, wenn es zu Versorgungsengpässen kommt, weil Produkte nicht auf dem Markt verkauft werden dürfen, weil eine Zulassung fehlt.

Was wäre denn ein angemessener Zeitraum, um es richtig zu machen?

Steckeler: Was angemessen wäre, wäre, diese gesamte Übergangsfrist von EU-Seite aus inzufrieren und zu sagen, wir machen erst dann weiter, wenn die komplette Infrastruktur und sämtliche noch fehlenden Rechtsakte gegeben sind. wenn es genug benannte Stellen gibt, mit ausreichend Kapazitäten um allen Herstellern gerecht zu werden, wenn die udamed, die europaweite Datenbank für die Medizintechnikprodukte, funktioniert, wenn fehlende nationale Rechtsakte geklärt sind.

Aktuell gibt es um die 380 Medizintechnikunternehmen in der Region. Wagen Sie eine Prognose, wie viele es in 20 Jahren noch geben wird.

Steckeler: Ich rechne definitiv mit einer Marktkonsolidierung, mit einer Veränderung. Diese Landschaft, die wir jetzt haben, ändert sich jetzt schon.2018 und 2019 werden ganz entscheidende Jahre sein. Ich kann nur hoffen, dass die Unternehmen, die weitermachen wollen, auch können, und die die wollen und nicht können sich Unterstützung und Hilfe suchen.

Kempf: Aktuell haben Firmen ja oft 200 oder 300 Produkte in ihrem Portfolio. Es gibt sicher einige, die werden dann nur noch mit 30 oder 40 weitermachen.

Was ist das größere Problem: Fachkräftemangel oder EU-MDR?

Kempf: Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Wenn jedes Unternehmen fünf freie Mitarbeiter hätte, die nichts anderes tun, als sich um die EU-MDR zu kümmern, sie zu lesen und Maßnahmen für das Unternehmen ableiten, dann würden sich viele leichter tun. Aber wo sollen die fünf herkommen, wie soll ich die fünf bezahlen? Das ist für viele eine Tretmühle, wo sie nicht sehen, wie sie da rauskommen.

Steckeler: Auch die größeren Unternehmen, die schon viele Leute dafür eingestellt haben, könnten in der Regel noch vier oder fünf weitere Stellen in Regulatory Affairs besetzen. Wir können den Firmen derzeit lediglich ans Herz legen, ihre Leute selber ranzuziehen. Wir unterstützen hierbei mit praxisnahen Schulungen und Lehrgängen. Das ist auch gar nicht so teuer. Über ESF gibt es bei uns sehr attraktive Förderungen für die weiterbildung von Mitarbeitern. . Schaut euch eure Azubis genau an, wer könnte da vielleicht in den Bereich reingehen, schickt sie noch zu Weiterbildungen. Leider sind manch spannende Berufsbilder leider auch zu wenig bekannt: Wenn wir jetzt in die Gymnasien gehen und sagen, willst du Regulatory Affairs Manager werden, dann fragen die erstmal, was ist das. Das kennt keiner.

Es ist aber nicht sonderlich attraktiv, oder? Es hat ja doch mit jeder Menge Papierkram zu tun.

Steckeler: Nicht nur. Regulatory Affairs Manager sind auch viel unterwegs, das könnte für junge Leute schon attraktiv sein. Außerdem ist die Arbeit sehr vielseitig. Man benötigt auch technishces Verständnis. Wenn man das Ganze ein wenig attraktiver beschreiben würde, würden bestimmt viele gerne auf den Karren aufspringen.

Wo stehen wir jetzt in Sachen Medizinprodukteverordnung? Geht der Daumen immer noch nach unten oder langsam nach oben?

Steckeler: Der geht nur sehr langsam nach oben. Aber die Unternehmen haben nun akzeptiert, dass man es nicht ändern kann. Die EU-MDR ist da und die Akzeptanz, sich mit ihr auseinanderzusetzen und stark da rauszugehen, ist ebenfalls da. Die Unternehmen sind an der Umsetzung und entwickeln gute Ideen, sich gegenseitig zu unterstützen und das Cluster für sich zu nutzen. Das ist definitiv ein Wettbewerbsvorteil.