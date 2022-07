Medizinprodukte aus Tuttlingen in der Ukraine eingetroffen

Die erste von der Stadt Tuttlingen organisierte Hilfslieferung mit medizinischen Gütern für die Ukraine ist am Ziel. Spenden von zunächst acht Firmen sind im Krankenhaus in Lysianka angekommen. das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Arzt Taras Pavlenko ist erfreut und erleichtert: „Die von Tuttlingen gespendeten chirurgischen Instrumente sind eine große Hilfe für unser kleines Kreiskrankenhaus“, schreibt er in einer E-Mail. „Der Staat kann uns nur geringe Mittel bereitstellen, für Geräte und Verbrauchsmaterialien reichen diese nicht aus“, so Pavlenko. Und die Gründe für den Mangel sind vielfältig: Zum einen müsse das südlich von Kiew gelegene Krankenhaus immer mehr Menschen versorgen, die innerhalb der Ukraine geflüchtet sind. Zum anderen habe der Krieg für vielfältige Engpässe gesorgt. Dabei fehlten nicht nur Gelder. Viele Produkte seien wegen unterbrochener Lieferketten in der Ukraine gar nicht mehr erhältlich.

Dass die Engpässe zumindest zu Teilen nun behoben sind, ist mehreren Tuttlinger Unternehmen zu verdanken, die sich an einer von der Stadt Tuttlingen organisierten Spendenaktion beteiligten: Mit Vermittlung der am Tuttlinger Klinikum praktizierenden Ärztin Kristina Mazur schickte die städtische Wirtschaftsförderung Listen mit dringend benötigten Materialien an Tuttlinger Firmen. Mangel herrscht dabei in den unterschiedlichsten Bereichen: Bedarf an ganz alltäglichen Verbrauchsgegenstände wie sterilen Einweginstrumenten besteht ebenso wie an medizinischen Geräten für OP-Säle.

„Ihre Initiative ist in einer für die Ukraine und diese Klinik schwierigen Zeit sehr wertvoll, und die gemeinsamen Anstrengungen werden es uns ermöglichen, modernere Operationen in dieser Klinik durchzuführen“, schreibt Pavlenko in seiner Dankesmail.

Die ausgelieferten Warten haben einen Gesamtwert von rund 87 000 Euro, so die Stadtverwaltung. Abgewickelt wurde der Transport von einer Magdeburger Spedition – eine der wenigen Transportfirmen, die derzeit noch in der Ukraine unterwegs sind.

Weitere Firmen bereiten laut Mitteilung bereits den nächsten Transport vor. Auch hier sind Waren im Wert von über 80 000 Euro zugesichert. Da es sich hierbei unter anderem auch um Spezialanfertigungen handelt, erfolgt die zweite Lieferung separat.

„Ich danke allen Unternehmen, die sich hier eingesetzt haben und in dieser akuten Notlage geholfen haben“, so OB Michael Beck. „Und ich bin sicher, dass wir auch beim zweiten Transport wieder einen vollen LKW zusammen bekommen.“