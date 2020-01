Medien in aller Welt Thema beim Neujahrsempfang der Kirchen

Die Deutsche Welle (DW) hat beim ökumenischen Neujahresempfang der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen Tuttlingen am Samstag die Donaustadt erreicht. Der DW-Intendant Peter Limbourg referierte über den Auslandsrundfunk und die Herausforderungen des Rundfunkproduzenten in der Welt.

Mit etwa 3000 Vollzeitangestellten und vielen Freien Mitarbeitern sendet die Deutsche Welle in 30 Sprachen. Wie Peter Limbourg im vollbesetzten Saal des evangelischen Gemeindehauses vor zahlreichen Vertretern aus Kirche, Politik, Wirtschaft, und Kultur erzählte, sei die Berichterstattung und der Transport der „demokratischen Grundüberzeugung“ in mehreren Ländern dennoch eine Herausforderung. Beispiel Türkei: „Das Land ist ein schwieriger Partner und ein schwieriger Markt für Journalismus“, betonte Limbourg. Die Zeitungen seien alle auf eine Linie getrimmt. Aber es bestehe Hoffnung auf Besserung. Die Deutsche Welle will dort als „Brücke zum Westen“ mit einem inhaltlich abgestimmten Programm auftreten – und das mit dem Youtube-Kanal „+90“ gemeinsam mit drei weiteren Medienunternehmen.

Immer wieder bekomme es die Deutsche Welle mit den Botschaftern in der Türkei zu tun. „Aber es hält sich noch auf einer Ebene, sodass wir die Kollegen dort arbeiten lassen können“, sagte Limbourg mit dem Hintergrund von inhaftierten Journalisten in der Türkei.

Der russische Medienmarkt sei mit hochprofessionellen Angeboten gesättigt. „Die Russen bekommen alles, was sie wollen und haben alle Sportrechte“, weiß Limbourg. Daher sei es schwer, mit Angeboten durchzukommen. Mit einer Satire-Show habe die Deutsche Welle eine Marktlücke gefunden und sich mit einer „Millionenreichweite in den russischsprachigen Räumen“ etabliert.

In China hingegen würden Blockaden die Präsenz der Anstalt ausbremsen. „Wir dringen da nur schwer durch, und wir erreichen deshalb nicht so viele Chinesen, wie wir erhoffen“, sagte Limbourg. Aber: „Wer uns sucht, der findet uns“, fügte er hinzu. Auf dem chinesischen Medienmarkt arbeite die DW deshalb mit einer Umgehungssoftware. Es bleibe aber dort ein „tägliches Katz- und Mausspiel“. Nicht ganz so effektiv sei der Iran im Blockieren der Medienangebote.

Das DW-Angebot in den arabischen Ländern stelle ebenso kritisch und unabhängig die Berichterstattung sowie den freien Meinungsaustausch in den Vordergrund. Als „arabischen Star“ bezeichnete er Jaafar Abdul Karim, der sich im arabischen Programm der Deutschen Welle als Moderator „an junge Menschen richtet und das Bewusstsein für Neues schafft“, sagte Limbourg im evangelischen Gemeindehaus und betonte in diesem Zusammenhang die Demokratie und Toleranz. Zu den Afrikanern übertrage die DW zudem das Topspiel der Fußballbundesliga live im Radio mit entsprechenden Kommentatoren.

Egal ob mit Humor oder Ernsthaftigkeit, Ziel sei es immer, seriös und verlässlich zu bleiben.

„Medien sind weltweit in der Krise“, findet er. Die Werbeerlöse würden durch die Digitalisierung immer mehr bei Google oder Facebook enden und „nicht mehr da, wo sie hingehören - zu den Produzenten von Journalismus“. Limbourg sprach sich zudem in seiner Neujahrsansprache für die Aufhebung der Anonymität im Internet aus und erntete dafür viel Applaus aus dem Saal.

Mit seinem lustigen und kurzweiligen Schlusswort hatte der katholische Dekan Matthias Koschar viele Lacher auf seiner Seite, ging außerdem auf die Wahrhaftigkeit sowie die Weltoffenheit ein. Der Tuttlinger „Chor5“ unter der Leitung von Stefan Matt umrahmte den ökumenischen Neujahrsempfang. Der evangelische Dekan Sebastian Berghaus lud alle Gäste zu einem geselligen Austausch im Gemeindehaus ein.