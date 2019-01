Medicon kauft Comeg-Gebäude

Die Chirugiemechaniker-Genossenschaft Medicon hat das Gebäude des ehemaligen Endoskope-Herstellers Sopro-Comeg in der Dornierstraße in der Möhringer Vorstadt gekauft. Der Kauf ist Teil der Entwicklungsstrategie der Genossenschaft, die mittelfristige Investitionen in Höhe von sechs Millionen Euro plant. Das teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. Medicon will an dem Standort seinen Logistikbereich zentralisieren.

Mit der Investition will Medicon die Arbeitsabläufe in Logistik und Produktion in Zukunft effizienter gestalten. „Mit prozessoptimierten Strukturen wird die Medicon eG weiter auf Wachstumskurs gehen“, heißt es in der Mitteilung der Genossenschaft. Dafür will sich Medicon auch für die Anforderungen der Zukunft aufstellen. Dazu gehöre zum Beispiel die EU-weit gültige Medizinprodukteverordnung. Sie stellt höhere Anforderungen an die Dokumentationspflichten der Unternehmen bei der Zulassung von Medizinprodukten.

Logistik und Qualitätsmanagement

In dem ehemaligen Comeg-Gebäude soll der gesamte Warenfluss und das Qualitätmanagement des Verbunds untergebracht werden. Die bisherigen Standorte – einer davon im Gewerbegebiet Gänsäcker – bleiben laut Unternehmenssprecherin Astrid Rüberg weiterhin bestehen.

Die Weichen für diesen Prozess hatte die Genossenschaft bereits vor einem Jahr mit der Verpflichtung eines weiteren Geschäftsführers gestellt. Im Februar 2018 nahm Heiko Sailer seine Aufgabe bei der Medicon eG für die Bereiche Technik, Logistik, Qualitätsmanagement und Innovation im Vorstand auf. Gemeinsam mit Joachim Schmid leitet er die Genossenschaft seitdem.

Der genossenschaftliche Verbund besteht aus neun mittelständischen Medizintechnikunternehmen aus dem Raum Tuttlingen. Medicon befasst sich mit der Herstellung, der Entwicklung und dem weltweiten Vertrieb von medizintechnischen Produkten wie chirurgischen Instrumenten, Containersystemen, Motorensystemen und Implantaten für die Mund-, Kiefer-, Gesichts- und Wirbelsäulenchirurgie.

Laut dem zuletzt veröffentlichten Geschäftsbericht erzielte die Genossenschaft 2017 ein Geschäftsergebnis vor Steuern in Höhe von 718 000 Euro. Die Genossenschaft beschäftigt derzeit 100 Mitarbeiter.

Das Gebäude, in das Medicon nun einziehen will, gehörte dem Tuttlinger Endoskope-Hersteller Sopro-Comeg. Der hatte im August des vergangenen Jahres geschlossen. Rund 60 Mitarbeitern haben dabei ihre Arbeit verloren. Das Unternehmen habe sich nicht auf dem Endoskopiemarkt durchsetzen können, lautete die Begründung für den Schritt von Geschäftsführer Jürgen Gerstner.