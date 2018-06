Medical Mountains erhält 183 000 Euro vom Land

17 Projekte hatten sich beworben, neun hat das Wirtschaftsministerium ausgewählt und Medical Mountains ist eins davon: 183 000 Euro aus einem europäischen Fördertopf gehen an die Tuttlinger Cluster-Initiative. Ministerialdirektor Guido Rebstock überreichte Medical-Mountains-Geschäftsführerin Yvonne Glienke am Freitag den Förderbescheid.

Mit dem Geld will die Initiative, die sich für die Medizintechnik-Branche in der Region einsetzt, eine neue App entwicklen. „Sie soll im Prinzip wie eine Vorlage sein, die jedes Unternehmen für sich nutzen kann“, erklärt Glienke. Geplant sei eine Plattform, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen nutzen sollen, um sich besser auf dem internationalen Markt verkaufen zu können. Noch ist das Projekt eine Idee. In den kommenden drei Jahren soll es aber umgesetzte werden – so gibt es der Förderrahmen vor.

Die Projektbeschreibung habe sofort überzeugt, sagte Rebstock. „Voraussetzung war, dass es sich um innovative Cluster-Projekte handelt, und mit so einem haben wir es hier zu tun.“ Ziel sei es auch, kleine und mittlere Unternehmen besser mit Hochschulen zu vernetzen, um die Forschung und Entwicklung zu fördern. „Kleinere Firmen trauen sich an Hochschulen oft nicht ran, aber sie brauchen sie, sonst können sie nicht innovativ sein“, so Rebstock.

„Uns ist wichtig, dass dieses Geld direkt für die Firmen eingesetzt wird und nicht für die Institution Medical Mountains“, sagte IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez. Die IHK ist der größte Anteilseigner der Initiative. Um eine Drehscheibe zwischen Politik, Wirtschaft und Verwaltung zu sein, brauche es die Unterstützung des Landes.

In Sachen Internationalisierung richtet Medical Mountains seinen Blick verstärkt auch auf den arabischen Markt. Der, so hieß es unisono, werde immer wichtiger.