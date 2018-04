Medical Mountains berät zu neuer EU-Richtlinie

Die Beratungen finden am Dienstag, 24. April, ab 14 Uhr in den Räumen der MedicalMountains AG, Schützenstraße 14, in Tuttlingen statt. Anmeldungen sind über die Webseite www.medicalmountains.de/Rechtsberatung_EU_MDR oder per E-Mail an anmeldung@medicalmountains.de möglich.