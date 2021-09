Medaillenregen für Elea Börsig

Gold und Silber lieb ich sehr: Elea Börsig von der TG Tuttlingen hätte jeden Grund gehabt, dieses Volkslied zufrieden zu trällern. Als Europa- und doppelte Vize-Europameisterin kehrte sie hochdekoriert von den Wettkämpfen im Inline Alpin aus dem spanischen Gijón zurück. Für Vereinskameradin Lisa Schmid lief es nicht so optimal.

Am Golf von Biskaya fanden sich 160 Starter aus sieben Nationen ein, um die Besten auf dem Kontinent zu küren. Die Bedingungen für das wichtigste Rennen der Saison war auf der 300 Meter langen und zehn Meter breiten Strecke ideal. Dort wurden die Wettbewerbe im Slalom mit Einzel- und Teamwertung sowie im Riesenslalom ausgetragen. Mit einem durchschnittlichen Gefälle von acht Prozent und einer schnellen Kurssetzung waren die Anforderungen an die Sportler wieder anspruchsvoll. Dennoch rechneten sich die Läuferinnen der TG Tuttlingen, Lisa Schmid und Elea Börsig, nach den guten Ergebnissen im Weltcup auch bei diesen Rennen gute Chancen aus.

Der erste Durchgang im Slalom verlief hervorragend für die Tuttlingerinnen. Lisa Schmid belegte mit nur zwei zehntel Sekunden Rückstand den dritten Platz. Elea Börsig ging mit der Laufbestzeit und hauchdünnen sieben hundertstel Sekunden in Führung. Diese gute Ausgangslage konnten die TG-Starterinnen aber nicht ausnutzen. Börsig erreichte zwar die zweitschnellste Laufzeit, landete aber hinter Mona Sing vom SV Winnenden auf dem zweiten Platz. Wesentlich unglücklicher erwischte es Lisa Schmid. Trotz viertbester Laufzeit im zweiten Durchgang verpasste sie das Podest um eine hundertstel Sekunde. Sie belegte Platz vier hinter der Slowakin Lenka Kesela. Die knappen Abstände zeigten einmal mehr die sehr hohe Leistungsdichte bei den besten Fahrerinnen.

Im Teamwettbewerb Slalom fuhren anschließend die vier besten Läufer jeder Nation. Jedes Team bestand aus zwei Damen und zwei Herren. Als Gesamtweltcupzweite durfte sich die Nationalmannschaftsfahrerin Elea Börsig über die Nominierung für das Team Deutschland freuen. Als klare Favoriten galt es für das deutsche Team, mit dem richtigen Verhältnis aus Sicherheit und Aggressivität fehlerfrei und schnell ins Ziel zu kommen. Dies gelang: Mit einem souveränen Vorsprung von zusammen mehr als sechs Sekunden wurde Börsig mit den Teamkollegen Sven Ortel, Jörg Bertsch und Sing Team Europameister vor Spanien und der Slowakei.

Für den Riesenslalom am nächsten Tag hatten sich die Tuttlingerinnen weniger gute Chancen ausgerechnet. Der erste Durchgang schien die Erwartungen zu bestätigen. Schmid fuhr in beiden Durchgängen die siebtbeste Laufzeit und platzierte sich auch auf dem siebten Rang in der Gesamtwertung. Börsig kam nach dem ersten Lauf auf den vierten Platz. Im zweiten Durchgang griff sie noch einmal an und schaffte die zweitbeste Laufzeit. Dann hieß es abwarten, was die vor ihr liegenden Konkurrentinnen abliefern würden. Am Ende reichte es. Mit knapp zwei und drei Zehnteln Vorsprung gewann Elea Börsig erneut den Vize-Europameistertitel hinter der überragenden Mona Sing.