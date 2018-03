Medaillenjagd für LG-Trio geht in Ulm weiter

Gold, Silber und Bronze: Mit bisher 15 Medaillen haben die deutschen Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang schon viele Erfolge gefeiert. Gleiches gilt auch für Larissa und Anna Schall sowie Alisha Pawlowski. Die drei Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen haben mit zehnmal Edelmetall bei großen Meisterschaften in den vergangenen Wochen das Vorjahresergebnis bereits überboten. Am Samstag geht die Medaillenjagd bei den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften in Ulm weiter.

Die drei Athletinnen treten in der Klasse weiblich U 18 im Fünfkampf an und messen sich mit 31 Teilnehmerinnen, die in zwei Riegen aufgeteilt worden sind. Die Schall-Schwestern sowie Alisha Pawlowski sind in den Disziplinen 60 Meter Hürden, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 800 Meter im Einsatz.

Um an den Württembergischen Hallenmehrkampfmeisterschaften teilnehmen zu dürfen, mussten die drei Sportlerinnen der LG Tuttlingen-Fridingen bis zum Meldeschluss zu den 20 Punktbesten in Mehrkampf-Wettbewerben gehören.

Los geht es für das LG-Trio am Samstag um 10.25 Uhr mit dem Lauf über 60 Meter Hürden. Direkt im Anschluss (10.40 Uhr) steht der Wettkampf im Hochsprung auf dem Programm. Nachdem sich die Gruppe mit Larissa und Anna Schall sowie Alisha Pawlowski in die Höhe über die Holzstange gewunden haben, folgt ab 12.30 Uhr der Weitsprung. Bevor um 15.30 Uhr der abschließende Lauf über die zwei Stadionrunden (800 Meter) ansteht, werden noch die Besten im Kugelstoßen (13.30 Uhr) gesucht.

Für die drei Sportlerinnen aus Tuttlingen-Fridingen geht es aber nicht nur um das einzelne Abschneiden. Da die LG mit den Schall-Schwestern und Pawlowski drei Teilnehmer stellt, kann der Verein an der Mannschaftswertung teilnehmen. Sechs weitere Vereine haben ausreichend Teilnehmerinnen für eine Teamwertung beim Veranstalter angemeldet.