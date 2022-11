Medaillen für junge Tüftler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn im Herbst die iENA, eine der größten Erfindermessen der Welt, ihre Türen in Nürnberg wieder öffnet, ist das Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg mit dabei. Seit sieben Jahren stellen dort kreative Schülerinnen und Schüler an einem eigenen SFZ-Stand technische Entwicklungen aus, die sie zuvor an einem der neun SFZ-Standorte in Südwürttemberg ausgetüftelt haben. In diesem Jahr durfte sich das SFZ Südwürttemberg über insgesamt drei Gold- und eine Bronzemedaille für herausragende Innovationen freuen.

Das Forschungsprojekt „Biopolymers of the next generation“ von Nathanael Strom und Roland Grimm vom SFZ-Standort Tuttlingen wurde mit Gold ausgezeichnet. In ihrem Projekt haben die beiden Nachwuchsforscher die Entwicklung eines Biopolymers auf Algenbasis untersucht. Durch chemische Modifikation der Alginsäure, welche der Gerüstbaustein von Algen ist, konnten sie eine Molekülstruktur entwickeln, die die Herstellung von Kunststoffen auf Algenbasis ermöglicht. In einem Klick-System können nun verschiedene, weitere Molekülbausteine an diese Struktur angeknüpft werden, sodass individuelle Kunststoffe, je nach Anwendungsbedarf, synthetisiert werden können.

Neben der Auszeichnung mit einer Goldmedaille, wurde das Projekt auch mit einem Beitrag auf der Messebühne im Innovation Corner geehrt. Zwei weitere Goldmedaillen sowie eine Bronzemedaille gingen an Teams der SFZ-Standorte Friedrichshafen und Bad Saulgau.