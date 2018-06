Max Hummel stirbt mit 84 Jahren

Er sei „ein Mann mit großem Herz“ gewesen, heißt es, wenn man sich zu Max Hummel umhört. Und wer ihm begegnet ist, der hat seine Herzlichkeit gespürt. Wenige Tage vor seinem 85. Geburtstag ist Max Hummel, langjähriges Vorstandsmitglied von Aesculap und engagierter Tuttlinger Bürger, am vergangenen Mittwoch gestorben.

Für Aesculap-Mitarbeiter war er lange Chef, aber auch Ausbilder und Förderer. Für seine Familie war er mehrfacher Vater und Ehemann. Und selbst für flüchtige Bekannte war er eine der Personen, die auch bei zufälligen Begegnungen immer ein freundliches Wort übrig hatten.

Max Hummel, 1930 in Ravensburg geboren, kam 1955 nach Tuttlingen, aus dem gleichen Grund wie viele andere heute noch: Eine Stelle bei Aesculap winkte. Als ausgebildeter Kaufmann baute er dort die Lochkartenabteilung auf, aus der später die EDV werden sollte. In den Folgejahren legte er eine beispiellose Karriere beim größten Tuttlinger Medizintechnikhersteller hin: 1965 übernahm er die Prokura für die Bereiche Logistik, Organisation und kaufmännisches Personalwesen. Von 1978 an bis zu seiner Verabschiedung 1994 war er als Vorstandsmitglied verantwortlich für Personal, Finanzen und Verwaltung.

„Ein großer Verdienst von Max Hummel war, dass sich die Beschäftigten von Aesculap mit dem Unternehmen identifizierten“, heißt es in einem Nachruf von Aesculap. Er habe das Gefühl, Teil einer großen Familie im Unternehmen zu sein, entscheidend mitgeprägt. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Aesculap, Michael Ungethüm, charakterisierte Max Hummel deshalb als „Unternehmer mit Familiensinn“. Das Unternehmen würdigt deshalb besonders seine Verdienste um die Aus- und Weiterbildung und sein Engagement für die IHK, den Arbeitgeberverband, die Volkshochschule oder die Hochschule.

Auch abseits des Berufslebens setzte sich Hummel bei den Rotarierern, in der Partnerschaftskommission Draguignan oder in der Katholischen Kirchengemeinde für andere ein. Das höchste Lob wurde ihm 1990 zuteil: Er erhielt das Bundesverdienstkreuz.

Die Beerdigung findet am Freitag, 2. Oktober, 13.30 Uhr auf dem Friedhof Tuttlingen statt. Von Beileidsbekundungen am Grab bittet die Familie Abstand zu nehmen. Ein Requiem für Max Hummel gibt es am selben Tag um 19 Uhr in der St.-Gallus-Kirche.