Matthias Weinmann führt FC SWN mit drei Toren zum 5:0-Sieg

Der Hattinger SV hat sich am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Bodensee beim SC Gottmadingen-Bietingen mit 1:5 geschlagen geben müssen. In der Kreisliga A 2 Bodensee beendeten der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen und die SG Emmingen-Liptingen die Saison mit Siegen. Der SC B.A.T. verlor in Zizenhausen 2:6.

Bezirksliga Bodensee

SC Gottmadingen-Bietingen – Hattinger SV 5:1 (1:0). - Schiedsrichter: Timo Salwik (Salem). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0, 2:0 (29./50. Minute) Jan Faude, 3:0 (54.) Marco Gruber, 4:0 (65.) Eigentor, 5:0 (75,) Christian Hock, 5:1 (79.) Burhan Pitzner. Nach ausgeglichener erster Hälfte mit Chancen auf beiden Seiten lagen die Gäste knapp 0:1 zurück. Mit dem Wiederbeginn schöpfte der HSV sein volles Einwechselkontingent aus. Diese vier Auswechslungen, weder verletzungsbedingt noch leistungsbezogen, waren eingeplant, um möglichst vielen Spielern die Mitwirkung zu ermöglichen. Nach dem zweiten Treffer von Jan Faude (50.) nahm das Schicksal für Hattingen seinen Lauf. Die HSV-Abwehr half bei den Gegentoren kräftig mit. Die Gastgeber, hochmotiviert aus der zurückliegenden Siegesserie, nutzten ihre Gelegenheiten zu Torerfolgen. Beim HSV fehlt seit einigen Partien die nötige Spannung, der dritte Tabellenplatz war sicher und die Teilnahme an der Relegation um den Aufstieg schon länger abgehakt. Burhan Pitzner erzielte mit dem letzten Tor der Begegnung den Ehrentreffer der Gäste.

Kreisliga A 2 Bodensee

FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen – SG Tengen-Watterdingen 5:0 (2:0). - Schiedsrichter: Johannes Mock (Markdorf). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0, 2:0 (4./34. Minute) Matthias Weinmann, 3:0 (60.) Patrick Hess, 4:0 (76.) Manuel Reutebuch, 5:0 (81.) Matthias Weinmann. Nach früher Führung waren die Hausherren über 90 Minuten bei einem Chancenplus die tonangebende Mannschaft. Die SG Tengen-Watterdingen konnte die heimische Abwehr nur selten unter Druck setzen. Der FC kam reihenweise zu guten Chancen, war aber im Abschluss nicht konsequent genug. Die Standards der Gäste in Strafraumnähe verpufften in zu hoch angesetzten Freistößen. Matthias Weinmann schnürte einen Dreier-Pack und kam auf 14 Saisontore.

SG Heudorf/Honstetten – SG Emmingen-Liptingen 2:4 (1:2). - Schiedsrichter: Sebastian Böhler (Aach/Hegau). - Zuschauer: 120. - Tore: 0:1 (21.) Andreas Schmid, 1:1 (36.) Nicolai Kamenzin, 1:2 (37.) Jan Rentschler, 1:3 (64./Strafstoß) Andreas Schmid, 2:3 (66.) Tino Kohler, 2:4 (83.) Philipp Gäckle. - Vorkommnisse: Gelbrote Karte für Heudorf/Honstetten (63.). Die SG Emmingen-Liptingen war den Gastgebern in der Torfolge immer einen Schritt voraus. Nach dem Ausgleich zum 1:1 folgte postwendend die erneute Gästeführung. Tino Kohler verkürzte für die in Unterzahl spielenden Hausherren zwei Minuten nach dem Gegentor nochmals auf 2:3. Andreas Schmid sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung.

FSG Zizenhausen/Hi/Ho – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 6:2 (5:0). - Schiedsrichter: Jakob Bosch (Markdorf). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 (12. Minute) Simon Lipiec, 2:0 (15.) Ibrahim Ali, 3:0 (21.) Dominik Schneble, 4:0 (32.) Simon Lipiec, 5:0 (36,) Nicolas Gohl, 5:1, 5:2 (70./Strafstoß/76.) David Schalk, 6:2 (87.) Simon Lipiec. Bereits bis zur Pause hatten die Gastgeber fünf Tore vorgelegt und dadurch eine Vorentscheidung geschaffen. David Schalk verkürzte durch seine beiden Tore (70./76.) zwar auf 5:2, doch die Hausherren behielten auch danach die Oberhand und gewannen verdient. (hd)