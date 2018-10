Matthias Kirschnereit spielt

Mit Starbesetzung startet die Konzertsaison 2018/19 in der Stadthalle Tuttlingen: Am Mittwoch, 17. Oktober, um 20 Uhr konzertiert ECHO Klassik Preisträger Matthias Kirschnereit (Klavier) mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag, das an diesem Abend in großer Besetzung auf die Bühne geht. Die musikalische Leitung des Abends liegt in den Händen von Chefdirigent Petr Vronský.

Auf dem Programm stehen neben Robert Schumanns Klavierkonzert a-moll Op. 54 Felix Mendelssohn-Bartholdys Konzert-Ouvertüre „Schöne Melusine“, F-Dur Op. 32, und von Ludwig van Beethoven die Symphonie Nr. 4, B-Dur Op. 60.

Matthias Kirschnereit (56) gehört, obgleich er ungewöhnlich spät erst mit 14 Jahren sein erstes ordentliches Klavierstudium an der Detmolder Musikhochschule begann, zu den bedeutenden deutschen Pianisten seiner Generation. Er sucht den Empfindungsreichtum, den Atem und damit die menschlichen Züge der Musik.

So mag es nicht verwundern, dass eine seiner musikalischen Vorlieben die Epoche der Romantik ist: Schumann und Mendelssohn-Bartholdy, Schubert und Brahms – das vor allem ist seine Welt und genau damit hat sich Matthias Kirschnereit in die Belle Etage der Pianistenzunft gespielt. Der ECHO Klassik-Preisträger gibt jährlich etwa 50 Konzerte. Seine inzwischen über 30 CD–Einspielungen werden in schöner Regelmäßigkeit mit Lob überschüttet – weltweit genießt der Wahl-Hamburger und Professor an der Hochschule für Musik und Theater Rostock Anerkennung, dabei sind ihm Star-Allüren fremd.

Das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag mit seinen 36 Musikern entstand 1988 auf Initiative der leitenden Instrumentalisten des Opernorchesters und ist eines der meistgefragten Ensembles der tschechischen Republik. Den Kern des Orchesters bilden bis heute vor allem die Konzertmeister und Leiter der Instrumentengruppen aus dem Orchester des Nationaltheaters gemeinsam mit führenden Instrumentalisten aus dem Orchester der Staatsoper und dem Orchester der Prager Sinfoniker.

Dirigent Petr Vronský, geboren 1946 in Prag, ist der Typus eines modernen Gegenwartskünstlers seiner Generation, der sowohl auf dem Konzertpodium wie auch in der Welt der Oper beachtenswerte Erfolge erzielte. Vronský sammelte schon in jungen Jahren als Geiger Auszeichnungen, ehe er 1967 sein Musikstudium an der Prager Musikakademie fortsetzte, um Dirigent zu werden. Zwischen 1971 und 1973 gewann er mehrere internationale Wettbewerbe und wurde erster Dirigent der Oper in Pilsen.

Von der Staatlichen Philharmonie Brno (Brünn) wurde er 1979 engagiert und war dort von 1983 bis 1991 Chefdirigent. Nach einem Engagement in der Kammeroper Wien und Gastdirigaten bei bedeutenden Symphonieorchestern weltweit (unter anderem Rundfunkorchester München, Metropol Symphony Orchestra Tokyo, Dance Theatre Haag, Tschechische Philharmonie Prag, Jerusalem Symphony Orchestra) arbeitet Petr Vronský regelmäßig mit dem Kammer- und Symphonieorchester des Nationaltheaters Prag zusammen, seit 2007 als Chefdirigent.