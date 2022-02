Matteo Maffezzoli holt sich den Titel zurück

Einen Titel und dreimal Bronze haben die Ringer der KG Wurmlingen/Tuttlingen bei den Italienischen Meisterschaften der Ringer im griechisch-römischen Stil und im Freistil Ende Januar in Ostia bei Rom gewonnen.

Bedingt durch Corona wurde die Meisterschaft unter strengen Auflagen durchgeführt und wie es zu erwarten war, konnten bei weitem nicht alle Athleten die gerne teilgenommen hätten auch teilnehmen. Die geringere Teilnehmerzahl soll aber die Leistung der angetretenen Ringer nicht schmälern, die alles gegeben haben und für einige Highlights gesorgt haben.

Nachdem es für Matteo Maffezzoli letztes Jahr „nur“ zur Bronze Medaille gereicht hatte, konnte er sich dieses Jahr wieder den Titel zurückerobern und wurde in der Klasse bis 82 Kilogramm im griechisch-römischen Stil Meister seines Landes. Weniger gut lief es für das Schwergewicht der KG, Samuele Varicelli. In der Klasse bis 130 Kilogramm griechisch-römisch verletzte er sich bei einer missglückten Griffaktion im ersten Kampf und schied so aus. Seine Medaillenhoffnungen musste er dadurch gleich zu Beginn begraben.

Matteo Tramontana holte sich zum ersten Mal bei den Männern eine Medaille. In der Klasse bis 67 Kilogramm griechisch-römisch erkämpfte er sich mit einer sehr guten Leistung den dritten Platz.

Freistilringer Francesco Masotti tat ihm gleich und holte sich ebenfalls zum ersten Mal bei den Männern eine Medaille. Masotti rang ein starkes Turnier und holte sich beindruckend und verdient die Bronzemedaille bis 79 Kilogramm.

Einen guten Tag erwischte auch Griechisch-Römisch-Ringer Andrea Giordanella in der Klasse bis 87 Kilogramm. Mit etwas Losglück und einer sehr guten Leistung nützte Andrea Giordanella, Bruder von Matteo Giordanella, der verletzungsbedingt fehlte, die Gunst der Stunde voll aus, und holte sich etwas unerwartet ebenfalls den dritten Platz.