Matinée des Tuttlinger Kammerorchesters

Werke englischer Komponisten stehen am Sonntag, 10. Juli, auf dem Programm, wenn das Tuttlinger Kammerorchester um 11 Uhr eine Matinée in der Stadthalle Tuttlingen präsentiert.

Unter der Leitung des Dirigenten Bernhard Diesch wird das Orchester die Serenade e-Moll op. 20 für Streichorchester des englischen Komponisten Sir Edward William Elgar zu Gehör bringen. Dieses Werk basiert auf drei Kompositionen, die Elgar bereits in jungen Jahren für ein bedeutendes Chorfestival schuf. Inspiriert von Sagen des englischen Mittelalters verarbeitete er die drei Stücke in dieser Serenade.

Der Kopfsatz (Allegro piacevole) besticht durch seinen pastoralen Charakter, der langsame Satz (Larghetto) lässt elegische Züge erkennen und das Finale (Allegretto) sorgt für einen heiteren Ausklang.

Der 21-jährige Posaunist Florian Helbich wird zudem das Altposaunenkonzert von Johann Georg Albrechtsberger, einem Zeitgenossen von Mozart und Haydn, zum Besten geben. Der mehrfache Musikpreisträger studiert zurzeit in Stuttgart und sammelte Orchestererfahrung im Landesjugendorchester Baden-Württemberg, im Bundesjugendorchester und in der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz. Auf zahlreichen Konzertreisen in Italien, Griechenland, im Baltikum und in Mexiko konnte Florian Helbich namhafte Dirigenten wie Sir Simon Rattle kennenlernen.

Auf dem Programm stehen außerdem die Romance Op.11 des englischen Komponisten Gerald Finzi, deren Solopart die Geigerin Andrea Bensch spielen wird.

Zu guter Letzt wird die Symphony Nr. 1 von William Boyce zur Aufführung kommen.

Im Vorverkauf sind Karten in der Ticketbox für 12 Euro erhältlich, ermäßigt 4 Euro; an der Tageskasse für 13 Euro, ermäßigt 5 Euro. Besitzer einer Abokarte vom Gränzboten oder der Schwäbischen Zeitung erhalten 1,50 Euro Rabatt.