Wenn Wasser ungenießbar und zur Mangelware wird: Kreis will Versorgungslücken aufdecken

Im letzten Trinkwasserbericht des Landkreises vom vergangenen Jahr ist herausgegangen, dass viele der Kommunen im Kreis über eigene Quellen verfügen. Stand 13. August 2021 gibt es im Landkreis Tuttlingen insgesamt 41 Quellen in öffentlicher Nutzung. Ferner sind 28 Tiefbrunnen erfasst.

Die Frage der „Quellschüttung“ (darunter versteht man das aus einer Quelle austretende Wasservolumen in einer bestimmten Zeit) sei in den Kommunen laut Landratsamt besonders wichtig und in der Vergangenheit teilweise vernachlässigt worden. Die Sicherstellung der Schüttung sei auch deshalb notwendig, weil man überlegen müsse, ob man vorsorglich eine Notleitung legen müsse, um die Wasserversorgung zu sichern. (pm)