Maskenspende für Tafelladen

Ausgestattet mit Schutzmaske und auf Abstand hat Kai-Uwe Leiber, Inhaber der Firma Gastro-Concept in Tuttlingen, dem Tafelladen einen Besuch abgestattet und 1800 Einweg-Schutzmasken übergeben. Annerose Speck, Leiterin des Ladens, freute sich über die Unterstützung: „Momentan ist es schwierig, den Tafelladenbetrieb aufrechthalten zu können, da kommt uns jede Hilfe entgegen.“ Die Tafelladenkunden belasten die Extraausgaben für Schutzmasken und Desinfektion besonders. „Wir sind sehr froh, dass der Tafelladen jetzt die Möglichkeit hat, an die Kunden Schutzmasken abgeben zu können“, so Diakonie-Geschäftsführer Jürgen Hau.